1500 دانشجو مراسم ازدواج خود را جشن مي گيرند

حجت الاسلام "مرتضي اسدي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب اظهار داشت : مراسم ازدواج دانشجويي دانشگاه هاي مشهد در سال جاري امروز در ورزشگاه ثامن الائمه برگزار مي شود.

وي اضافه كرد: اين مراسم با حضور 1500 زوج دانشجو برگزار مي شود كه علاوه بر هديه مقام معظم رهبري براي هر يك از زوجين، هدايايي در نظر گرفته شده است كه به آنها اهدا خواهد شد.

مرتضي اسدي با اشاره به پرداخت بخشي از هزينه مراسم توسط خود دانشجويان اذعان داشت : اين مراسم در ادامه برگزاري چندين دوره كلاس و كارگاه آموزشي براي زوج هاي دانشجو است.

مسئول ستاد ازدواج دانشجويي استان گفت: زوج هاي دانشجو در دانشگاه هاي فردوسي، علوم پزشكي، آزاد اسلامي، غير انتفاعي سجاد، غيرانتفاعي خيام، علوم قرآني مشهد، دانشگاه امام حسين (ع)، امام رضا (ع)، فني شهيد منتظري، جامع علمي و كاربردي و حكمت رضوي در اين جشن شركت خواهند كرد.