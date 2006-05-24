شعر معاصر ايران به يك فردوسي ديگر نيازمند است / حماسه خرمشهر در بستر تاريخ جريان دارد

وي در گفتگوبا خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : هنوزدرامريكا جنگ دوم جهاني و در فرانسه يك ژانر معتبر و مطرح است ، هنوز مقاومت ملي فرانسه خود را درسينماي فرانسه مطرح مي كند و هنوز پيروزي هاي متفقين در جنگ دوم جهاني در سينما و ادبيات مطرح است . در ادبيات و جنگهاي كشورهاي لاتين هنوز شاعران ونويسندگان و هنرمندان اسپانيولي زبان مي بينيم كه حماسه هاي ملي خود را مطرح مي كنند اما دفاع مقدس در ايران آن چنان كه بايد و شايد در مه نظرو معرض توصيف و توضيح هنرمندان قرار نگرفته كه اين مسئله بايد ريشه يابي شود .

سيد محمود سجادي تصريح كرد : به عقيده من فتح خرمشهر كه شاخه اي ازمدافعات بسيارحماسه ساز و زيباي ملت ايران در مقابل متجاوزان است آن چنان كه بايد و شايد مطرح نشده ، هرچند ما شاعران ونويسندگاني را داريم كه خودشان در جنگ حاضربودند و حكم تاريخ سيار جنگ را براي ما دارند ، همچنين جانبازان و رزمندگان اطراف ما همه موزه هاي متحرك جنگ و دفاع هشت ساله ما هستند اما اگر هنرمدان ما دغدغه ملي و ميهني دارند مسلما پديده بسيار سنگين و سهمگيني به نام جنگ هشت ساله نمي تواند از نظرآنها دورباشد .

وي ادامه داد : بدون اينكه بخواهيم شخص به خصوصي را مورد جانبداري قرار دهيم ، ديديم كه با اولين جرقه هاي جنگ آمادگي بسيج مستحكم و استوار در ايران حادث شد و چطور پيرزني كه در دورترين روستا زندگي مي كرد و آن كسي كه در شهر زندگي مي كرد ، همه براي جنگ و دفاع عازم شدند اما در زمينه اين نبرد هشت ساله و اين ايستايي و برنايي ملت و دفاع مقدس و حماسه ها آن چنان بيان نشده است .

اين شاعر ياد آور شد : در شاهنامه فردوسي جنگ هاي اساطيري مانند رستم و افراسياب و .. بسيار زيبا بيان شده به طوري كه خود در آن جنگها حضور نداشته است اما بيان مستحكم فردوسي باعث شد كه از آن زمان تا الان شاهنامه فردوسي پرچم هويت ملي ايران زمين باشد ، نبردهايي را كه فردوسي در 60 هزاربيت در شاهنامه شرح داده است هنوز حتي الگوي كساني است كه استراژيك جنگ را ترسيم مي كنند ، اگر شاعران ونويسندگان ما آن توانش مطلوب را براي نشان دادن حماسه ملي و ميهني دفاع هشت ساله نشان مي دادند ، مي توانستيم سر افزانه تردر مقابل اين موضوع بايستيم . دنياي امروز ادبيات ما به يك فردوسي ديگر نيازمند است .

وي در ادامه اين مطلب افزود : فتح خرمشهر واقعا فتح الفتوحي بود ، وقتي خرمشهر گرفته شد دنيا مي گفت بند ناف ايران مسدود شد ، يعني خرمشهر را به بند ناف موجوديت اين ملت تشبيه كردند ، اما ديديم كه جوانها و مردم همه و همه يك صدا و يك نفس برخاستند و كار كارستاني را انجام دادند ، پس مردم عادي كار خود را در زمينه خرمشهر انجام دادند اما شاعران ونويسندگان و نقاشان و ... خيلي سريع از كنار جنگ و اين حماسه بزرگ گذشتند .

اين شاعر خاطر نشان كرد : وقت آن فرا رسيده كه دولت از يك طرف با تشكيل موزه هاي دفاع و ثبت خاطرات و وقايع دفاع هشت ساله و از طرفي هنرمندان با هنرشان نگذارند اين حماسه ملي به يك رويداد حاشيه اي تبديل شود بلكه بايد همچنان يك حماسه بزرگ ملي باشد مثل شاهنامه كه بهتر است آن را مردم نامه فردوسي بناميم نه شاهنامه فردوسي .

سيد محمود سجادي يادآورشد : به نظرمن تمام جوانها و ملت ما دردفاع هشت ساله به خصوص فتح الفتوح خرمشهر يك كارنمايان تاريخي انجام دادند ودشمن متجاوز را سر جاي خودش نشاندند ، اما وقتي ازآن دور شده و به حيطه ادبيات مي آييم ، مي بينيم كه حماسه در همان مرزها باقي ماند ونتوانست خود رادر ميدان ادبيات وهنر و فرهنگ نشان دهد ، البته نبايد حق ناشناس باشيم از كساني كه اين هشت سال حسب وسع و استعداد شان يك گوشه هاي كوچكي از اين فتح را نشان دادند ولي آنچه مسلم است " گر بريزي بحر را در كوزه اي / چند گنجد مهلت يك روزه اي " هنرمندان ما به اندازه يك روز حماسه را بيان كردند اما اين بحر و درياي خروشان همچنان در بستر تاريخ جاريست .