به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر؛ در بخشي از اين بيانيه آمده است: سوم خرداد سال 1361 نقطه عطفي در فتوحات سرنوشت ساز هشت سال دفاع مقدس محسوب ميشود كه با ايثارگريهاي فرزندان معنوي و حماسه ساز حضرت امام خميني (ره) در عمليات غرور آفرين بيت المقدس ايجاد شد. فتح خرمشهر شكست خفت بار اشغالگران و تجاوزگران بعثي بود كه با ايمان ، تقواي رزمندگان دلاور و قهرمان ايران اسلامي بدست آمد. فتح خرمشهر ، فتح خاك نبود ، فتح ارزشهاي اسلامي و به منصه ظهور رساندن قدرت نيروهاي مسلح كشور ما در جهت حراست و پاسداري از اصول و ارزشهاي انقلاب اسلامي در رويارويي با دنياي استكبار بود.
در ادامه اين بيانيه چنين آمده است: حفظ و ترويج ابعاد آن فتوحات عظيم ، اخلاصها و ايثارگريها و از جان گذشتگيها در ميان جوانان اين مرز وبوم وظيفه و تكليف خطيري است كه بر دوش مسئولان و مردم آحاد ميباشد ، با پرداختن صحيح و كامل به ابعاد آن، جوانان عزيز كشور در مقابل آماج تهاجم فرهنگي دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي ، بيمه ميشوند.
امروز بحمد ا... نظام جمهوري اسلامي با برخورداري از نبوغ دانشمندان جوان، پرتلاش و با بهره مندي از فتوحات رزمندگان و با استفاده از تجربيات دوران دفاع مقدس در عرصههاي علمي ، نظامي ، اقتصادي و بخصوص در فناوري هستهاي صلح آميز موفقيت بزرگي كسب كردهاند كه اين پيشرفت مايه مباهات براي ملتهاي مسلمان شده است.
در پايان اين بيانيه آمده است: استكبار جهاني بداند بسيج و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با پيشرفتهاي قابل توجه در ابعاد نظامي و معنوي با ايمان راسخ و با در اختيار داشتن تجهيزات دفاعي و انجام رزمايشهاي بزرگ با حفظ آمادگي كامل ، به رهبري و فرماندهي معظم كل قوا حضرت آيتالله خامنهاي (مدظلهالعالي) ، مدافع خون پاك فاتحان خرمشهر و ساير شهداي گرانقدر هشت سال دفاع مقدس ، آماده مقابله با هر نوع تهديدات دشمن به تماميت ارضي كشور، ميباشد.
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