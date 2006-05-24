به گزارش خبرنگار "مهر"، اين نمايش قرار بود تابستان سال گذشته در تئاتر شهر روي صحنه برود كه كارگردان به دليل آماده نبودن گروه از اجراي آن انصراف داد.

اصغر همت، مسعود دلخواه، شهين نجف زاده، آشا محرابي و مهرخ افضلي بازيگران اين نمايش هستند و احتمالا مسعود شاه ابراهيمي طراحي صحنه را بر عهده خواهد داشت. موسيقي اين نمايش انتخابي است و انتخاب قطعات موسيقي را محمدرضا خاكي بر عهده دارد.

"پرتره" نوشته اسلاومير مروژك يكي از مهمترين نمايشنامه هايي است كه در دهه 90 در اروپا منتشر شد. داستان اين نمايش درباره مسائل سياسي اجتماعي دوران استالينيزم در بلوك شرق و به خصوص لهستان است كه به تحليل وضعيت انساني آن دوران مي پردازد.

خاكي نمايشنامه "ابلوموف" را كه توسط مارسل كووليه كارگردان فرانسوي بر اساس رمان مشهور نويسنده روسي، گونجارف تنظيم صحنه اي شده است را ترجمه كرده و همچنين ترجمه نمايشنامه "جزيره نامسكون" نوشته امانوئل روبلس نويسنده فرانسوي را به پايان رسانده است. اين دو نمايشنامه براي انتشار به نشر نيلا سپرده شده است. از امانوئل روبلس تنها نمايشنامه "مونسرا" در ايارن منتشر شده است.