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۳ خرداد ۱۳۸۵، ۱۳:۳۹

در صورت تصويب نهايي مجلس؛

تغيير كاربري اراضي زراعي با لحاظ شرايطي بلامانع مي شود

نمايندگان مجلس به فوريت طرحي راي دادند كه در صورت تصويب نهايي، تغيير كاربري اراضي زراعي براي سكونت شخصي مالكين كم بضاعت روستايي، دام كوچك و محصولات گلخانه اي با موافقت وزارت جهاد كشاورزي بلامانع خواهد بود.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به فوريت طرح الحاق سه تبصره به ماده "يك" قانون حفظ كاربري اراضي زراعي باغ ها و لغو ماده (2) و تبصره آن راي مثبت دادند كه در صورت تصويب نهايي اين طرح تشخيص موضوع زراعي و باغها به عهده وزارت جهاد كشاورزي خواهد بود.

همچنين در صورت تصويب نهايي آن، تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها براي سكونت شخصي مالكين كم بضاعت روستايي در مساحت كوچك گلخانه ها، دامداريها، مرغداري ها، پرورش زنبور عسل، پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي و همچنين كارگاههاي صنايع غذايي و صنايع دستي روستا، با موافقت وزارت جهاد كشاورزي بلامانع خواهد بود.

بر اين اساس زمين هاي مورد نياز جهت طرح هاي عمراني مصوب مجلس شوراي اسلامي و هيات وزيران از شمول مقررات اين قانون مستثني بوده و با تاييد وزير جهاد كشاورزي قابل اجرا خواهد بود.

کد مطلب 330785

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