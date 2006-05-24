تغيير كاربري اراضي زراعي با لحاظ شرايطي بلامانع مي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به فوريت طرح الحاق سه تبصره به ماده "يك" قانون حفظ كاربري اراضي زراعي باغ ها و لغو ماده (2) و تبصره آن راي مثبت دادند كه در صورت تصويب نهايي اين طرح تشخيص موضوع زراعي و باغها به عهده وزارت جهاد كشاورزي خواهد بود.

همچنين در صورت تصويب نهايي آن، تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها براي سكونت شخصي مالكين كم بضاعت روستايي در مساحت كوچك گلخانه ها، دامداريها، مرغداري ها، پرورش زنبور عسل، پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي و همچنين كارگاههاي صنايع غذايي و صنايع دستي روستا، با موافقت وزارت جهاد كشاورزي بلامانع خواهد بود.