  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ خرداد ۱۳۸۵، ۱۴:۲۸

رئيس فدراسيون تنيس روي ميز در گفت و گو با "مهر" :

براي اولين بار تيم نوجوانان را به مسابقات آسيايي اعزام مي كنيم/ سياست فدراسيون توسعه آموزش و ليگ است

براي اولين بار تيم نوجوانان را به مسابقات آسيايي اعزام مي كنيم/ سياست فدراسيون توسعه آموزش و ليگ است

براي اولين بار درآسيا مسابقات تنيس روي ميز نوجوانان برگزار مي شود و تيم دونفره ايران نيز در صورت داشتن شرايط لازم به اين مسابقات اعزام مي شود.

شاهرخ شهنازي رئيس فدراسيون تنيس روي ميز در گفت وگو با خبرنگار"مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: نتايج تيم تنيس روي ميز جوانان ايران در دوبخش بانوان ومردان در رقابتهاي جهاني آلمان قابل تقدير بود و به همين لحاظ قصد داريم در صورت حل مشكلات مالي اين تمي را به مسابقات آسيايي ژاپن اعزام كنيم.

وي با بيان اينكه با فشار برخي از كشورها درخصوص راه اندازي مسابقات در مقاطع سني نوجوانان براي اولين بار اين رقابتها در سطح آسيا برگزار مي شود، گفت: قصد داريم تمامي امكانات را براي حضور دو نماينده كشورمان در بخش پسران در مسابقات آسيايي ژاپن به كار ببريم.

شهنازي در ادامه به سياستهاي اين فدراسيون در سال جاري اشاره كرد و بيان داشت: بيشترين سرمايه گذاري فدراسيون در سال جاري حول دو محور آموزش در بخش هاي مربيگري و داوري و يكي هم در بخش توسعه ليگ هاي قهرماني بالاخص در بخش بانوان است.

رئيس فدراسيون تنيس روي ميز اظهار داشت: در كنار ارتقاء اين رشته در بخش بانوان و مردان در كشور قصد داريم ، زمينه را براي قبول ميزباني دو مسابقه در سطح آسيا فراهم كنيم كه در اين خصوص مذاكراتي هم با فدراسيون آسيايي داشته ايم.

کد مطلب 330810

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه