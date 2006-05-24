براي اولين بار تيم نوجوانان را به مسابقات آسيايي اعزام مي كنيم/ سياست فدراسيون توسعه آموزش و ليگ است

شاهرخ شهنازي رئيس فدراسيون تنيس روي ميز در گفت وگو با خبرنگار"مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: نتايج تيم تنيس روي ميز جوانان ايران در دوبخش بانوان ومردان در رقابتهاي جهاني آلمان قابل تقدير بود و به همين لحاظ قصد داريم در صورت حل مشكلات مالي اين تمي را به مسابقات آسيايي ژاپن اعزام كنيم.

وي با بيان اينكه با فشار برخي از كشورها درخصوص راه اندازي مسابقات در مقاطع سني نوجوانان براي اولين بار اين رقابتها در سطح آسيا برگزار مي شود، گفت: قصد داريم تمامي امكانات را براي حضور دو نماينده كشورمان در بخش پسران در مسابقات آسيايي ژاپن به كار ببريم.

شهنازي در ادامه به سياستهاي اين فدراسيون در سال جاري اشاره كرد و بيان داشت: بيشترين سرمايه گذاري فدراسيون در سال جاري حول دو محور آموزش در بخش هاي مربيگري و داوري و يكي هم در بخش توسعه ليگ هاي قهرماني بالاخص در بخش بانوان است.