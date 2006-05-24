تجميع سازمان هاي اطلاعاتي خطرناك است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، يونسي در حاشيه همايش تنوع فرهنگي همبستگي ملي در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبني بر برخي اظهارنظر ها در خصوص لزوم تجميع دستگاههاي اطلاعاتي كشوردر شرايط حاضر براي تامين امنيت ، گفت: اين پيشنهاد را قبول نداريم چرا كه تجميع دستگاههاي اطلاعاتي در قالب سازمان در حال حاضر براي امنيت ملي ما خطرناك است.

وي تاكيد كرد: تبديل سازمان به وزارت اطلاعات ايده درستي بود كه اجرا شد.

يونسي در خصوص نا آرامي هاي آذربايجان در پي انتشار كاريكاتوري در روزنامه ايران هم گفت: طبيعي است كه آذري زبان هاي ما از اين توهين ناراحت باشند، هر قوميت ديگري اعم از كرد و لر و اصفهاني هم كه بود ناراحت مي شد.

وي از اظهار نظر در خصوص حوادث اخير در كرمان و سيستان خودداري كرد و گفت: اطلاعات لازم در اختيار دستگاههايي است كه مسئوليت اجرايي دارند و آنها بايد پاسخگو باشند.

وزير سابق اطلاعات در پاسخ به اين سوال كه آيا اين حوادث منشا خارجي داشته اند، گفت: كلا با اين ادبيات كه هر حادثه اي را به منشا خارجي نسبت دهيم مخالفم.

يونسي درعين حال نسبت دادن انفجارات اهواز در سالهاي گذشته به عوامل خارجي تكذيب كرد و گفت: من در دوره وزارتم هيچ گاه نگفتم حوادث اهواز منشا خارجي داشته است.

يونسي همچنين در خصوص امكان فعاليت اقتصادي در وزارت اطلاعات گفت: در دوره ما اين امكان قطع شد و بعد از آن هم چنين اتفاقي نيفتاده است.