47 حريق و حادثه در تهران رخ داد

به گزارش خبرگزاري مهر ، در طول 24 ساعت گذشته بر اثر وقوع 27 آتش سوزي و 20 حادثه گوناگون 8 نفر از شهروندان تهراني زخمي شدند.

اين حوادث تلفات جاني در پي نداشت اما بالغ بر 320 ميليون ريال خسارت بر جاي گذاشت. در اين مدت بيشترين آتش سوزي ها در معابر شهري رخ داد.

آتش نشانان تهراني با حضور در محل هاي 27 آتش سوزي ضمن اطفاي آنها از گسترش شعله هاي آتش به اماكن مجاور جلوگيري كردند. 4 منزل مسكوني ، 5 وسيله نقليه ، 8 نقطه از معابر شهري ، 3 مغازه ، 5 منطقه از فضاي سبز از جمله اماكني بودند كه طي شب و روز گذشه طعمه حريق شدند.

امدادگران اين سازمان نيز در عمليات امداد و نجات 4 حادثه آسانسور، 4 حادثه آبگرفتگي اماكن، پنج تصادف رانندگي ، يك حادثه محبوس شدن در داخل ساختمان ها، دو مورد حادثه اقدام به خودكشي شركت كرده و توانستند 9 نفر از شهروندان حادثه ديده تهراني را نجات دهند.

طي حريق هاي شبانه روز گذشته بيشترين خسارت در حريق يك دستگاه خودرو وانت پيكان به وقوع پيوست.

اين وسيله نقليه حدود ساعت 10 صبح روز گذشته در مسير غرب به شرق اتوبان همت در حال حركت بود كه ناگهان بر اثر اتصالي در سيم كشي، اين خودرو آتش گرفت و بيش از پنجاه ميليون ريال به آن خسارت وارد گرديد. آتش نشانان ايستگاههاي 11 و 29 اين سازمان با حضور در محل اين آتش سوزي بسرعت به اطفاي آن پرداختند.

امدادگران آتش نشاني در يك حادثه ديگر مرد جواني را كه با دار زدن قصد داشت به زندگي خود پايان دهد نجات دهند. اين حادثه مقارن ظهر ديروز در منزل مسكوني اين مرد 27 ساله واقع در خيابان امين (تهرانپارس) رخ داد.

پسر 22 ساله اي عصر روز گذشته با رفتن به پشت بام يك ساختمان واقع در كوي افسريه تهران و پرتاب كردن خود به پايين مي خواست دست به خودكشي بزند كه با تلاش نيروهاي امداد و نجات 2 اين سازمان نجات يافت.

مجموعا در طول 24 ساعت گذشته تعداد 345 مامور آتش نشاني با استفاده از 110 دستگاه خودرو ايمني و آتش نشاني به مدت28 ساعت عمليات امدادي و اطفايي انجام دادند.