محمد ناصرتوسلي زاده در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، بهترين راه جهت بازپرداخت بدهي دولت به بانك ها را برداشت از حساب ذخبره ارزي عنوان كرد واظهار داشت: برداشت 5/1 ميليارد دلاري دولت از حساب ذخيره ارزي جهت بازپرداخت بدهي دولت به بانك ها چون وارد چرخه اقتصادي مي شود بهره وري را دركشور افزايش مي دهد.

وي در ادامه برداشت از حساب ذخيره ارزي را جهت هزينه هاي جاري در كشور موجب افزايش نرخ تورم دانست و وصول ماليات از معديان مالياتي را جهت بازپرداخت بدهي دولت به بانك ها موثرعنوان كرد و گفت: برداشت از حساب ذخيره ارزي جهت هزينه هاي اجرايي حجم نقدينگي را به ميزان زيادي افزايش مي دهد.

وي افزود: اگر مازاد درآمد دولت تحقق پيدا كند دولت مي تواند بسياري از بدهي هاي خود را به نظام بانكي دركشورپرداخت كند.

توسلي زاده تصريح كرد: اگردولت درآمدهاي بودجه سنواتي را به طور كامل وصول كند، از محل مازاد درآمد مي تواند بدهي خود را به بانك ها پرداخت كند.

وي در ادامه وصول عوارض را در پرداخت بدهي دولت به بانكها موثرعنوان كرد و اظهار داشت: دولت مي تواند با وصول عوارض تا حدودي بدهي خود را به بانك ها پرداخت نمايد.

وي افزود: برداشت 5/1 ميليارد دلاري دولت از حساب ذخيره ارزي نه تنها تورم را افزايش نمي دهد بلكه موجب رونق امر توليد مي شود.