افزايش تبليغات در صدا و سيما نامطلوب اما گريزناپذير است

جواد آرين منش، عضو كميسيون فرهنگي مجلس، درباره ارزيابي خود از مديريت مهندس ضرغامي بر رسانه ملي گفت: "مديريت صدا و سيما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به چند دوره تقسيم مي شود. دوره اول مربوط به يكي و دو سال اول بعد از پيروزي انقلاب است كه در آن اقدامات اساسي صورت نگرفت. مرحله بعد دوره مديريت محمد هاشمي است كه صدا و سيما به لحاظ كمي و كيفي تحول اساسي نداشت. فقط فضاي صدا و سيما با شرايط انقلاب هماهنگ شد. دوره بعد، مديريت علي لاريجاني است كه در اين دوره جهش هاي قابل ملاحظه اي به لحاظ كمي و كيفي در صدا و سيما داشتيم، به ويژه اينكه تعداد شبكه هاي راديويي و تلويزيوني شش برابر شد. البته بايد بگويم كه در اين دوره رشد كمي بيشتر از كيفي بود، اما زماني كه ضرغامي رياست صدا و سيما را بر عهده گرفت، خط مشي كه از سوي مقام معظم رهبري مشخص شد در جهت ارتقاي كيفي برنامه ها، جذب مخاطب و انطباق برنامه هاي صدا و سيما با اهداف برنامه هاي چهارم و توسعه سياست ها و چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران بود، طبعاً اين كار دشواي است. در عين حال در اين مقطع پوشش صدا و سيما روند رو به رشد داشته است."

وي در ادامه افزود: "در دوره مديريت آقاي ضرغامي قدم هاي اوليه پوشش راديو و تلويزيون در جهت ارتقاي كيفي برنامه ها برداشته شده است، اما تنگناي مالي بيش ازگذشته خود را نشان مي دهد. به ويژه كه در اواخر دوره دولت سابق كم لطفي هايي در زمينه اعتبار به صدا و سيما شد، به گونه اي كه آثار اين كمبود اعتبارات اين روزها خودنمايي مي كند، حتي در اين مقطع سريال هاي بلند و فاخر كمتر توليد شده است. البته روز گذشته آقاي ضرغامي گزارشي به كميسيون فرهنگي مجلس ارائه كرد كه بيانگر برنامه ريزي هاي خوبي در جهت ارتقاي كيفي رسانه است كه اميدواريم اين برنامه ها هر چه زودتر اجرا شود."

وي با اشاره به اين گزارش گفت: "توليد 14 تا 15 سريال ويژه با گرايش هاي ديني و مذهبي، ارتقاي شبكه هاي معارف، ساماندهي مداحي هاي صدا وسيما، توجه به موسيقي سالم، پوشش بيشتر شبكه هاي قرآن، توجه به زبان فارسي و توليد فيلم هاي تلويزيوني با كيفيت بالا در اين گزارش به عنوان برنامه هاي آتي ضرغامي ارائه شد."

آرين منش در ارتباط با تحولات بخش خبر در دوره عزت اله ضرغامي خاطرنشان كرد: " در بخش خبر تفاوت فاحشي با گذشته ديده نمي شود. فقط در خبر ساعت 20:30 تحولاتي ديده مي شود كه براي بينندگان هم جذاب است. البته اشكلاتي در اين خبر ديده مي شود، اما در مجموع حركت خوبي است."

عضو كميسيون فرهنگي مجلس در پاسخ به اين سئوال كه حجم بالاي تبليغات را در صدا و سيما چطور ارزيابي مي كنيد، گفت: "متاسفانه در سال هاي اخير حجم تبليغات افزايش پيدا كرده كه اين امر نامطلوب است، چرا كه مصرفي شدن جامعه را به دنبال دارد. البته آقاي ضرغامي در پاسخ به اين رويكرد اشاره كرد كمبود بودجه منجر به گرفتن بيشتر آگهي هاي تجاري شده است. من شخصاً اين امر را نمي پسندم، اما با افزايش شبكه ها كه نياز به خوراك دارند، چاره اي نيست."

وي در پايان اشاره كرد: "با تغيير هر مديري، عوض شدن ديگر مديران براي هماهنگي بيشتر امري طبيعي در كشور ماست. تغيير مديران هم در صدا و سيما در برخي شبكه ها منجر به بالارفتن كيفيت شده است. به عنوان نمونه آقاي برازش در شبكه اول سيما به ارتقاي كيفي برنامه هاي اين شبكه و سالم سازي كمك زيادي كرده است. در شبكه تهران هم آقاي رجبي معمار موفق بوده اند. مابقي شبكه ها هم عملكردشان خوب بوده است."