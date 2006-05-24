وزير امور خارجه آمريكا خواستار كمك ايران به برقراري ثبات در عراق شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شينهوا، رايس دراين گفتگو اظهار داشت: اگر ايران نقش برقراركننده ثابت، شفاف و حسن همجواري را بازي كند، اين موضوع براي عراق بسيار خوب خواهد بود.

"زلماي خليل زاد" سفير آمريكا در عراق اجازه يافته است گفتگوهايي را با ايران انجام دهد.

واشنگتن در اواسط ماه مارس اعلام كرد كه قصد دارد مذاكراتي را با تهران در زمينه عراق و نه پرونده هسته اي انجام دهد.

تا امروز تاريخي براي انجام اين مذاكرات تعيين نشده است.

از سوي ديگر نشست لندن قرار است تا ساعاتي ديگر با حضور معاونان وزارت خارجه كشورهاي فرانسه، انگلستان، چين، روسيه، آمريكا و همچنين آلمان برگزار شود تا شركت كنندگان درباره برنامه هسته اي ايران به گفتگو بپردازند.



اظهارات رايس در حالي است كه ايران بارها بر آمادگي كامل خود براي كمك به برقراري ثبات وامنيت در عراق تاكيد كرده است و مقامات اين كشور هم بارها از حسن نيت و سياستهاي حسن همجواري ايران در قبال عراق به نيكي ياد كرده اند.