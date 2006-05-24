كميته اطلاعاتي سناي آمريكا هايدن را به عنوان رئيس جديد سيا تاييد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، اين در حالي است كه رهبران مجلس آمريكا گفتند كه آنها اميدوار هستند هايدن تاييد كل اعضاي سنا را در روز پنج شنبه به دست آورد.

هايدن با 12 راي مثبت در برابر 3 راي منفي از سوي كميته اطلاعاتي سنا مورد تاييد قرر گرفت.

هايدن توانست حمايت 8 نفر از جمهوريخواهان و چهار نفر از 7 دموكرات را به خود اختصاص دهد.

مخالفت سه نفر از دموكراتها بر اساس ناتواني دولت آمريكا براي توجيه مناسب برنامه جاسوسي سازمان امنيت ملي در زمينه استراق سمع مكالمات تلفني مردم آمريكا بوده است.

هايدن از زمان آغاز اين برنامه، يعني پس از حملات تروريستي 11 سپتامبر رياست سازمان امنيت ملي را بر عهده داشت.

جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا پس از استعفاي غيرمنتظره "پورترگاس" رئيس سابق سيا ( 15 ارديبهشت = 5 مي) مايكل هايدن 61 ساله را براي تصدي اين سازمان انتخاب كرد.

هايدن قول داده مستقل باشد و انديشه هايش را به رهبران آمريكا بگويد .

سازمان جاسوسي آمريكا " سيا " از زمان حادثه 11 سپتامبر 2001 ميلادي اعتبارخود را از دست داده است به ويژه زماني كه موفق نشد اشتباهات زيادي را كه در مورد عراق مرتكب شد،اصلاح كند.