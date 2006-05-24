روساي هياتهاي كم كار خراسان حاضر به استعفاء نيستند / اختيارات چنداني ندارم

به گزارش خبرنگار" مهر" درمشهد منوچهر پورحسن مديركل تربيت بدني خراسان رضوي در نشستي خبري با نمايندگان رسانه هاي گروهي در پاسخ به برخي انتقادات روساي هياتهاي ورزشي استان مبني بر نارسايي اين اداره كل، ضمن تقدير ازمجموعه گزارشها، نقد و بررسي گروه ورزشي خبرگزاري " مهر" درخصوص عملكرد اين اداره اظهارداشت: اداره كل تربيت بدني تنها وظايفي را برعهده دارد كه ازسوي سازمان تربيت بدني به آن ابلاغ شده است و اجازه هيچگونه عدول و يا تصميم گيري شخصي درخصوص ورزش استان را ندارد.

وي ازعملكرد نامناسب بسياري ازهياتهاي استان گله كرد وگفت: اگرطي هفته سري به هياتها بزنيد، مشاهده خواهيد كرد كه هيچ كدام از روساي آنها حضورندارند و متاسفانه اين موضوع درمورد هياتهاي كليدي ما نيز صدق مي كند.

پورحسن با بيان اين كه برخي از روساي هياتها نزديك به 15 ماه است كه خارج از استان بسرمي برند، گفت: طبق قانون، رئيس هياتي كه يك ماه سركارخود نباشد، بايستي اخراج شود. بنابراين براي تمامي موارد تخلفات مطابق قانون به فدراسيونها نامه نوشته ايم كه متاسفانه نه تنها جوابي نيامده است، بلكه عين آن نامه را دراختيار رئيس هيات خود قرارمي دهند تا وي نيز با مصاحبه هاي جنجالي و به دور از واقعيت اداره كل را زيرسئوال قراردهد و درواقع توپ خود را به زمين ما مي اندازد.

وي با تاكيد بر اينكه همه روساي هياتهاي استان كم كاري و اهمال خود را متوجه اداره كل مي كنند، عنوان كرد: همه اينها به دليل آن است كه اساسنامه هياتهاي ما پر ازمشكل است وطبق آن ما اختيارچنداني براي برخورد نداريم، ضمن اين كه روساي فدراسيونهاي مربوطه حاضر به عزل اين افراد نيستند، چرا كه به راي آنها در انتخابات فدراسيون نياز وافردارند.

مديركل تربيت بدني خراسان ازقولهاي علي آبادي درخصوص تعويض چارت برگزاري مجامع ورزشي استانها خبرداد وگفت: طبق گفته ايشان پس ازاين مديركل هاي تربيت بدني هر استان، رئيس مجمع هياتهاي آن خواهند بود كه اين موضوع كمك شاياني در نظارت برعملكرد آنها خواهد كرد.