12 نفر از اشرار شرق كشور دستگير شدند / تبريز در آرامش به سر مي برد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، سرداراسماعيل احمد مقدم در حاشيه همايش مشترك پليس و بسيج در جمع خبرنگاران اظهار داشت : وضعيت شرق كشور رو به بهبود است و افزايش امنيت اجتماعي در اين بخش ازكشورطي دو سال گذشته روند قابل قبولي را طي كرده است به همين دليل فرصت طلبان در حادثه تاسوكي و بم قصد زير سئوال بردن توفيقات امنيتي و انتظامي كشور را داشتند.

وي خاطر نشان كرد: البته حوادث اخير موجب انجام اقدامات ويژه اي در خصوص شرق كشور شده كه افتتاح قرارگاه رسول اكرم (ص) از جمله اين موارد است.

احمدي مقدم در ادامه به آمادگي نيروي انتظامي كشور براي جمع آوري اتباع غيرمجاز به خصوص افاغنه اشاره كرد و گفت: مسئله ساماندهي آوارگان و اتباع غير مجاز افغان به اوضاع افغانستان بستگي دارد و شرايط زندگي در آنجا بايد فراهم شود.

وي افزود: تمهيداتي براي جمع آوري حداقل يك ميليون آواره افغاني در كشور انديشيده شده است و اميدواريم با كمكهاي بين المللي شرايط زندگي مطلوب در افغانستان فراهم شود تا آوارگان با رغبت بيشتري به كشورشان بازگردند.

فرمانده نيروي انتظامي كشور عنوان داشت: هر چقدر جلوي ورود غيرقانوني اتباع افغاني گرفته شود آنها براي حضور در ايران به راه هاي قانوني روي مي آورند، اما پس از ورود تمايلي به خروج از كشورندارند و به جمع اتباع غيرمجاز مي پيوندند.

وي اين مسئله را باعث رسوب مهاجران خارجي در كشور دانست و اظهار داشت: تلاش مي شود با تكميل كنترل مرزهاي شرقي تا پاييز امسال ، مسئله حضورافاغنه غيرمجاز و ورود اتباع جديد به كشور به طور همزمان حل شود.

احمدي مقدم در پاسخ به سئوال خبرنگارمهر در خصوص برخي ناآرامي ها در تبريز، گفت: جرياناتي كه به دنبال انتشار يك كاريكاتور و اعتراض گروهي از افراد در تبريز پيش آمد، منجر به دستگيري تعداد محدودي از افراد در اين شهر شده است ؛ اما عده زيادي از دستگيرشدگان آزاد شدند.

وي افزود: به طور معمول در هر حادثه اي بين 50 تا 60 نفر دستگيري داشتيم اما فردي كشته نشده است و حادثه روبه پايان است.

فرمانده ناجا خاطر نشان كرد: تعدادي از مامورين انتظامي و نيز مردم عادي در حوادث اخير تبريز مجروح شدند البته حال عمومي مصدومان مطلوب گزارش شده است.

احمدي مقدم تصريح كرد: كاريكاتور وهن آميز روزنامه ايران را نمي توان به حساب غفلت گذاشت و به نظر مي رسد اغراض خاصي پشت آن بوده است.

وي يادآور شد: شوراي امنيت كشور امروز تشكيل جلسه داد و دادستاني دستور دستگيري متهمان مسئله را صادر كرد .

احمدي مقدم ادامه داد: برخي فرصت طلبان در اروميه و تبريز، قصد موج سواري بر روي حادثه را داشتند كه دستگير شده اند.

وي گفت: با تلاشهاي نيروي انتظامي و درايت مسئولان محلي، تبريز از آرامش لازم برخوردار است و راهپيمايي امروز نيز كه در راستاي محكوم كردن اقدام روزنامه ايران و اقدامات تعدادي فرصت طلب بود نشان از آرامش نسبي دارد.

اولين همايش يك روزه مشترك بسيج و پليس با حضور جمعي از مسئولان كشوري و لشكري هم اكنون در سالن فجر نيروي انتظامي استان تهران در كرج در حال برگزاري است.در اين همايش آخرين راهكارها براي همكاري بيشتربين پليس و بسيج با حضور فرماندهان اين دو نهاد بررسي شد.