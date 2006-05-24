ايران هسته اي تصورات دشمنان را برهم زده است

به گزارش خبرنگار "مهر" از كرج، حجت الاسلام ذالنور در همايش روز آزاد سازي خرمشهر در كرج افزود: متوسط عمر ذخائر اورانيوم در دنيا 300 متر است اما دانشمندان ايراني در يزد به اورانيوم 370 متري و در بندرعباس به ذخيره بي نظيري دست يافته اند.

وي افزود: ذخائر اورانيوم كشف شده در دنيا تا 15 هزار سال پاسخگوي نياز بشر است اما ذخائر سوخت فسيلي تا چند سال آينده تمام خواهد شد و بشر ناگزير به جايگزيني سوختي جديد است.

ذالنور تصريح كرد: اگر روند توليد ، مصرف و صدور نفت ايران ادامه يابد تا 44 سال ديگر ذخائر نفتي كشور به پايان خواهد رسيد.

وي خاطر نشان كرد: برخلاف تصور برخي از مغرضان سوخت فسيلي نسبت به سوخت هسته اي بسيار گرانتر است و بودجه 45ميليارد دلاري امسال كشور براي تهيه نفت وتحويل آن به نيرو9هگاههاي حرارتي براي تبدليل انرزي براين مطلب صحه مي گذارد.

اين مسئول ياد آور شد :براي توليد هفت هزار مگابايت انرژي حرارتي در كشور سالانه 190 ميليون بشكه نفت مصرف مي شود كه اين امر ضرورت لازم استفاده ايران از انرژي هسته اي را اعلام مي كند.

جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه عنوان :كرد در سند چشم انداز 20 ساله كشور ،ايران كشوري صنعتي خواهد بود و اين امر مبتني بر دستيابي به انرژي است زيرا در صورت اتمام ذخاير نفتي سند چشم انداز 20 سال توسعه بي معناست.

حجت الاسلام ذوالنور با تاكيد بر ضرورت دستيابي ايران به چرخه سوخت هسته اي اظهار داشت: استعمارگران مي خواهند ايران از منابع نفتي خود تاحد اتمام استفاده كند و بعد ازآن دست خودرا به سوي آنها دراز كند و در زمره كشورهاي جهان سوم باقي بماند اما با غني سازي اورانيوم و استفاده از سوخت هسته اي اين تصور آنها هرگز محقق نمي شود.