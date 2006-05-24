معاون دانشجويي دانشگاه تهران در گفتگو با مهر : تجمع دانشجويان حقوق دانشگاه تهران غيرقانوني است/ دانشجويان دانشگاه تهران شب گذشته از خط قرمزهاي دانشگاه عبور كردند

دكتر "مهدي قمصري" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي" مهر"، در خصوص درگيري ها و اعتراضات شب گذشته دانشجويان كوي دانشگاه تهران افزود: دانشجويان در اعتراضات خود مسائل گوناگوني را از جمله ارائه كارت ورود و خروج خوابگاهي مطرح مي كنند كه اين اعتراضات در چارچوب قانون نيست.

وي اظهار داشت: معاونت دانشجويي دانشگاه تهران از شب گذشته تا كنون در كوي مستقربوده و از نزديك شاهد اعتراضات و درگيري ها بوده است. در حال حاضر اين اعتراضات خاموش شده و محل آسيب ديده در كوي نيز ترميم شده است.

معاون دانشجويي دانشگاه تهران اضافه كرد: اعتراضات شب گذشته دانشجويان از بسياري از خط قرمزهاي دانشگاه عبور كرده و بيشتر بر اثر هيجانات بوده است. درگيري هاي صورت گرفته نيز در ميان خود دانشجويان بوده و آسيب ديدن برخي از دانشجويان نيز به دليل هيجان زدگي آنها رخ داده است.

وي ادامه داد: اين برخوردها تنها منجر به آسيب ديدگي جزيي برخي دانشجويان شد كه شب گذشته بيشتر به صورت سرپايي در بيمارستان مورد مداوا قرار گرفتتند.

"قمصري" در خصوص اعتراضات دانشجويان دانشكده حقوق دانشگاه تهران افزود: اقدامات دانشگاه در زمينه بازنشستگي برخي اساتيد اين دانشكده قانوني بوده و حكم بازنشستگي اساتيد در زمان مقرر ابلاغ شده است.

وي اضافه كرد: بسياري از اساتيد مجرب پس از بازنشستگي نيز با دانشگاه همكاري مي كنند و ارتباطات علمي خود را با دانشگاه حفظ مي كنند و دانشجويان نبايد از اين بابت اعتراضي داشته باشند.

وي ادامه داد: ظهر امروز نيز دانشجويان در محل دانشكده حقوق دست به تجمعي مي زنند كه از نظر دانشگاه به دليل عدم اخذ مجوز غير قانوني است.