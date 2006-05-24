اوضاع امنيتي عراق طي ماههاي آينده بهتر خواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،" اندرس فوگ راسموسن"دركنفرانس خبري دربغداد افزود : به طور كلي اوضاع امنيتي دربخش جنوب عراقي بهبود يافته است و طي ماههاي آينده بهترخواهد شد .

نخست وزير دانمارك با اشاره به تصميم كشورش براي كاهش نيروهاي اين كشور درعراق طي اين ماه تصريح كرد: چيزي كه باعث شد تا ما تصميم به كاهش تعداد نيروهاي دانماركي درعراق طي اين ماه را اتخاذ كنيم اوضاع امنيتي جنوب بود.

اظهارات " اندرس فوگ راسموسن" نخست وزير دانمارك در كنفرانس خبري پس از سلسله نشست هاي وي با نوري مالكي نخست وزير و جلال طالباني رئيس جمهوري عراق صورت گرفت .

راسمون قرار است امروزسلسله نشست هايي را با جرج كيسي فرمانده نيروهاي ائتلافدرعراق و زلماي خليل زاد سفير آمريكا در بغداد برگزار كند.

وي با بيان اينكه كاهش نيروهاي دانماركي درعراق بر كمك هاي عملي سازمان ملل دراين كشور تاثير نخواهد گذاشت، افزود : عراقيها مي توانند روي كمك هاي دانمارك حساب باز كنند و ما نمي خواهيم اين ملت را فريب دهيم .

راسموسن به مناسبت تشكيل دولت جديد به عراقيها تبريك گفت واظهار كرد: معتقدم تشكيل دولت فراگير براي تضمين پيشرفت سياسي و اقتصادي درعراق مهم است و اميدوارم كه تشكل دولت جديد منجربه پيشرفت ثابت دراوضاع امنيتي و بازسازي عراق شود.

نيروهاي دانماركي مستقر درعراق تحت فرماندهي نيروهاي انگليسي فعاليت مي كنند وماموريت آنها تا اول جولاي پايان مي يابد .

دانمارك علي رغم موافقت با تمديد 12 ماهه ماموريت نيروهاي اين كشور درعراق تنها 80 نيروي خود را ازاين كشورخارج كرده است.