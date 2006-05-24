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۳ خرداد ۱۳۸۵، ۲۰:۰۹

نخست وزير دانمارك در بغداد :

اوضاع امنيتي عراق طي ماههاي آينده بهتر خواهد شد

نخست وزير دانمارك بابيان اينكه اوضاع امنيتي عراق طي ماههاي آينده بهتر خواهد شد، گفت:خوشبيني دانمارك به بهبودي اوضاع امنيتي درجنوب عراق به تصميم گيري اين كشور براي كاهش تعداد نيروهايش كمك كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،" اندرس فوگ راسموسن"دركنفرانس خبري دربغداد افزود : به طور كلي اوضاع امنيتي دربخش جنوب عراقي بهبود يافته است و طي ماههاي آينده بهترخواهد شد .

نخست وزير دانمارك با اشاره به تصميم كشورش براي كاهش نيروهاي اين كشور درعراق طي اين ماه تصريح كرد: چيزي كه باعث شد تا ما تصميم به كاهش تعداد نيروهاي دانماركي درعراق طي اين ماه را اتخاذ كنيم اوضاع امنيتي جنوب بود.

اظهارات " اندرس فوگ راسموسن" نخست وزير دانمارك در كنفرانس خبري پس از سلسله نشست هاي وي با نوري مالكي نخست وزير و جلال طالباني رئيس جمهوري عراق صورت گرفت .

راسمون قرار است امروزسلسله نشست هايي را با جرج كيسي فرمانده نيروهاي ائتلافدرعراق و زلماي خليل زاد سفير آمريكا در بغداد برگزار كند.

وي با بيان اينكه كاهش نيروهاي دانماركي درعراق بر كمك هاي عملي سازمان ملل دراين كشور تاثير نخواهد گذاشت، افزود : عراقيها مي توانند روي كمك هاي دانمارك حساب باز كنند و ما نمي خواهيم اين ملت را فريب دهيم .

راسموسن به مناسبت تشكيل دولت جديد به عراقيها تبريك گفت واظهار كرد: معتقدم تشكيل دولت فراگير براي تضمين پيشرفت سياسي و اقتصادي درعراق مهم است و اميدوارم كه تشكل دولت جديد منجربه پيشرفت ثابت دراوضاع امنيتي و بازسازي عراق شود.

نيروهاي دانماركي مستقر درعراق تحت فرماندهي نيروهاي انگليسي فعاليت مي كنند وماموريت آنها تا اول جولاي پايان مي يابد .

دانمارك علي رغم موافقت با تمديد 12 ماهه ماموريت نيروهاي اين كشور درعراق تنها 80 نيروي خود را ازاين كشورخارج كرده است.

کد مطلب 331017

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