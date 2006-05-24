مصر حمله نظامي رژيم صهيونيستي به رام الله را تحريك آميز خواند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري رويترز، احمد ابوالغيط وزير امور خارجه مصردربيانيه اي اعلام كرد : ما خواستار توقف فوري اقدامات خشونت آميز نامتوازن از سوي اسرائيل هستيم زيرا اين اقدامات شكاف بين طرفين درگير را عميق تر مي كند.

آخرين گزارشها از سرزمين هاي فلسطيني حاكيست: نظاميان رژيم صهيونيستي با حمله به شهر رام الله سه فلسطيني را شهيد و دستكم 50 تن ديگر را مجروح كرد.

ابوالغيط درواكنش به اين حمله گفت : حمله به شهرهاي فلسطيني احساسات فلسطينيان را تحريك مي كند و اين نقض حقوق مدني و تحريك فلسطينيان است .

به گفته وزير امور خارجه مصر، با درپيش گرفتن شيوه خشونت نمي توان زمينه را براي مذاكرات صلح بين طرفين درگير آماده كرد.

نيروهاي رژيم صهيونيستي درساعت اوليه يورش به مركز شهر رام الله در كرانه باختري رود اردن و تيراندازي به سوي فلسطينيان دو فلسطيني را به شهادت رسانده و 35 نفر ديگر را زخمي كردند.



ازسوي ديگر منابع امنيتي و پزشكي اعلام كردند: بر اثر انفجار درشهر غزه يك مسئول امنيت فسطين و عضو جنبش فتح كشته و يك تن ديگر زخمي شد.

اين منابع افزودند : يك دستگاه خودرو در شهر غزه منفجر شد ما علت انفجار هنوز معلوم نيست .