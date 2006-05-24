براي حفظ انقلاب و كشور در رشته تخصصي خود انديشه كنيم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، غلامعلي حداد عادل در جمع اساتيد جامعه اسلامي دانشگاهيان كه در محل سالن مشروطه مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، گفت: در گذشته علم را براي كمال نفس و ارتقاي روح تحسين مي كردند اما امروز علم ابزاري براي قدرت و پيشرفت و رقابت است. انقلاب اسلامي ما هم بايد عقب ماندگي كشور را جبران كند اگر ما در همه عرصه ها موفق باشيم اما در عرصه علم موفق نباشيم معلوم نيست كه بتوانيم انقلاب را حفظ كنيم و براي حفظ جنبه هاي معنوي انقلاب مجبوريم علم را جدي بگيريم.

حداد عادل با تاكيد بر اينكه اين موضوع بايد به عنوان يكي از مسائل محوري و اساسي مورد توجه جامعه باشد گفت : بايد در سطوح مختلف وجدان عمومي جامعه اين مطلب را درك كند و بايد همه بدانند آينده و سرنوشت ما در گرو اين است كه با علم چه رفتاري داشته باشيم. البته عليرغم همه مشكلات در كشور موفقيت هاي زيادي هم داشته ايم.

وي با اشاره به بازديد از تاسيسات نطنز و اصفهان تصريح كرد: در آن بازديد ديدم كه فيزيك و شيمي چطور عملا كاربرد پيدا كرده و علم وارد متن جامعه شده وجوانان وملت ايران آن را پذيرفته اند. كشوردربحث علمي ازجمله ساخت سانتريفيوژ و سلولهاي بنيادين پيشرفت زيادي داشته اما هنوز خيلي راه براي جلو رفتن داريم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بايد با يك خيزش سريع وعظيم فاصله خود با كشورهاي توسعه يافته را كم كنيم خاطر نشان كرد : دنيا آنقدر كه روي اين پيشرفت علمي ما حساب مي كند شايد روي جهات ديگرحساب نكند. همين پيشرفت هسته اي كه حاصل شده بنده بازتاب آن را در ديدارهاي خارجي احساس مي كنم.

وي افزود: بنده در استانبول تركيه براي شركت در اجلاس بين المجالس ديدارهاي متعدد داشتم و كساني كه پس از شنيدن اين خبر با من ملاقات مي كردند با نگاه ديگري به كشور ما روبرو مي شدند و اين كه كشوري اسلامي مثل ايران عليرغم ميل خارجي ها توانسته به اين فناوري دست يابد عزتي پيدا كرده بود كه محسوس بود.

حداد عادل گفت: ظاهرا كساني كه از اسلام وحشت دارند به هيچ عنوان دلشان نمي خواهد كه كشوري اسلامي از اين دايره عقب افتادگي خارج شود و به يك كشور پيشرفته تبديل شود.

وي با بيان اينكه ما دانشگاهيان بايد دائما از خود بپرسيم كه براي پيشبرد علم چه كارهايي بايد انجام شود خاطر نشان كرد: در مديريت يك تقسيم بندي است كه براي تفكيك مسائل مهم است. مي گويند وقتي كاري مي خواهد تحقق پيدا كند بايد چهار سوال از خود داشته باشي. يكي اينكه من مي خواهم دوم اينكه مي دانم سوم اينكه مي توانم چهارم اينكه مي شود.

وي افزود: شرط اول ميل به اين مقصود اينكه فرد براي انجام كاري اراده و انگيزه داشته باشد. اين خواستن يك امر فرهنگي است و ريشه در ارزشها دارد و ما در اين مرحله خواستن با فرهنگ روبرو هستيم.

حداد عادل اظهار داشت: در باب علم فرهنگ، اراده و انگيزه كم نداريم ما مي خواهيم و خواستن در فرهنگ ما تبيين شده است. دوم دانستن است. ما براي پيشرفت علم در كشور بايد بدانيم به چه دانشهايي نيازمنديم. علاوه بر تك تك علوم احتياج به مديريت علمي و تخصص هايي كه به جامعه شناسي علم مربوط باشد احتياج داريم. اما هم اكنون كساني كه مديريت علمي را در كشور به عهده بگيرند كم داريم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي مرحله سوم را قدرت خواند و گفت: به نظر من بهترين امكان در كشور استعدادهاي جوانان براي پيشرفت علمي است. جوانان كشور ما مستعد هستند و اين يك تعارف نيست يا بياني از سر احساسات ميهن پرستانه. ما استعداد كافي داريم اما مشكلات بسيار ديگري داريم. مشكل ما بيشتر در سئوال چهارم است كه آيا مي شود؟ . اين بحث ساختار است و ما بيشترين انديشه را در بحث ساختار بايد داشته باشيم. اينكه چه كنيم و چگونه با استفاده از تواناييهايمان ساختار فراهم كنيم تا اين كشور به لحاظ وجود متخصصان كمبودي نداشته باشد.

وي خطاب به اساتيد جامعه اسلامي دانشگاهيان افزود: امروز در مجلس امكان مختصري پيدا شده تا اگر شما راه حلي به ما عرضه كنيد و با تصويب قانون آن راه حل عملي شود ما و همكارانمان در مجلس مي توانيم يكديگر را قانع كنيم تا مجلس آن را به تصويب برساند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در پايان خاطرنشان كرد: براي حفظ اين انقلاب و حفظ اين كشور در رشته تخصصي خود انديشه كنيد. به ما هم كمك كنيد تا در اين هنگامه با كمك شما بتوانيم كارهاي اساسي تر و مهم تري را انجام دهيم.