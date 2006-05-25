نيروهاي عراقي توان محافظت از كشورشان را دارند

به گزارش مهر، خبرگزاري آسوشيتدپرس دربررسي تحولات سياسي عراق پس از تشكيل اولين دولت دائمي پس از سرنگوني رژيم صدام و مسئله خروج نظاميان بيگانه از عراق اعلام كرد: هم اكنون برخي از وزراي كابينه المالكي خواهان فراهم كردن زمينه اي مساعد براي انتقال مسئوليت كنترل امنيتي عراق از نيروهاي ائتلافي به نيروهاي ارتش و پليس آن كشورهستند، اما مقامات آمريكايي همچنان اعلام مي كنند كه اين انتقال به مدت زمان بيشتري نيازمند است و از اعلام هرگونه زمان مشخص براي خروج اين نيروها اجتناب مي كنند .

بر اساس اين گزارش، مسئله ادامه خشونتها و خرابي حاصل از آن در عراق، موضوع اصلي ديدار امروز جرج بوش و توني بلرخواهد بود، زيرا بر اساس تحليل كارشناسان هم بوش و هم بلر تحت فشارافكار عمومي قراردارند تا هرچه سريعتر زمان خروج سربازان و نيروهاي نظامي ائتلافي را از عراق مشخص كنند.

توني اسنو سخنگوي كاخ سفيد هم در پاسخ به خبرنگاران گفت : چندان باوري به اعلام زمان مشخص توسط بوش و بلر براي خروج سريع نيروهاي نظامي از عراق در 1-2 سال آينده ندارم و هيچ گونه پيش بيني مشخصي هم در اين زمينه وجود ندارد .

اظهارات المالكي درباره فرا رسيدن زمان انتقال مسئوليت كنترل اين كشور به عراق درحالي است كه تعداد نيروهاي ارتش عراق و پليس اين كشور، حدود 254000 نفر است و تا اواخر سال جاري بالغ بر 273000 نفر خواهد شد و وي هنوز از ناپايداري امنيت در بغداد و ايالت غربي انبار ابراز نارضايتي مي كند.

همچنين مالكي و بلر(كه به طورغيرمنتظره وارد عراق شده بود) روز دو شنبه در پاسخ به خبرنگاران گفتند: نيروهاي امنيتي عراق در ماه آينده همه مسئوليت ايالت ها و شهر ها را بر عهده خواهند گرفت، اما طرفين اشاره اي به زمان خروج نيروهاي ائتلافي به فرماندهي آمريكا نداشتند.هر چند كه در ادامه گفتند كه انتقال مسئوليت امنيتي عراق به پليس اين كشور نشانه خروج نيروهاي ائتلافي نيست.

اما زلماي خليل زاد سفير آمريكا در عراق هم در گفتگو با سي ان ان اظهار داشت : استان الانبار در غرب عراق به 5000 نيروي جديد نياز دارد، زيرا تحت كنترل دولت عراق و نيروهاي ائتلافي نيست، من معتقدم كه بخش هايي از استان الانبار تحت كنترل تروريست ها و نيروهاي شورشي است.

بنا به اين گزارش مقامات ارتش امريكا هم اعلام كردند كه به علت كمبود نيرو و امكانات محلي، كنترل امنيت در استان الانبار با مشكل روبرو شده است .