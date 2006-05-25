نيروهاي عراقي توان محافظت از كشورشان را دارند

ق به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري آسوشيتدپرس، نوري المالكي روز گذشته ابراز عقيده كرد كه نيروهاي عراقي توانايي محافظت از عراق را دارند، اما وي درعين حال هيچ اشاره اي به زمان خروج نيروهاي ائتلاف به فرماندهي آمريكا نكرد.
مالكي گفت: در يك سال و نيم گذشته، نيروهاي عراقي توان خود را در كنترل امنيت اين كشور نشان داده اند.
وي در ادامه ضمن قدرداني از تلاش نيروهاي امنيتي تاكيد كرد كه نيروهاي عراقي نيازمند آموزش و تجهيزات لازم و نيروهاي متخصص هستند.
مقامات كاخ سفيد پيش از ديدار امروز بوش و بلر، اعلام زمان خروج نظاميان آمريكايي از عراق را زود هنگام خواندند و كشته شدن چند عراقي در مناطق مختلف و بمب گذاري در گوشه و كنار عراق را بيانگر ناتواني دولت عراق در برقراري امنيت در اين كشور دانسته اند.
نيروهاي آمريكايي روز سه شنبه از كشته شدن يك سرباز آمريكايي در اثر انفجار بمب در 50 مايلي شمال بغداد خبر دادند، اما پليس عراق به چند مورد انفجار بمب هاي ديگر اشاره كرد كه در جريان اين انفجارها عادل عيسي از اعضا شوراي ايالتي دياله و دو نفر از همراهان وي و نيز 23 نفر ديگر از جمله 3 ورزشكار تيم ملي تنيس شامل دو دانشجو و استاد دانشگاه خبر دادند.
همچينين پليس عراق اعلام كرد:اجساد 90 نفر از افراد را كه آثار شكنجه بر روي بدن ايشان ديده مي شد، در حومه بغداد يافته اند.
به گزارش مهر، خبرگزاري آسوشيتدپرس دربررسي تحولات سياسي عراق پس از تشكيل اولين دولت دائمي پس از سرنگوني رژيم صدام و مسئله خروج نظاميان بيگانه از عراق اعلام كرد: هم اكنون برخي از وزراي كابينه المالكي خواهان فراهم كردن زمينه اي مساعد براي انتقال مسئوليت كنترل امنيتي عراق از نيروهاي ائتلافي به نيروهاي ارتش و پليس آن كشورهستند، اما مقامات آمريكايي همچنان اعلام مي كنند كه اين انتقال به مدت زمان بيشتري نيازمند است و از اعلام هرگونه زمان مشخص براي خروج اين نيروها اجتناب مي كنند .
بر اساس اين گزارش، مسئله ادامه خشونتها و خرابي حاصل از آن در عراق، موضوع اصلي ديدار امروز جرج بوش و توني بلرخواهد بود، زيرا بر اساس تحليل كارشناسان هم بوش و هم بلر تحت فشارافكار عمومي قراردارند تا هرچه سريعتر زمان خروج سربازان و نيروهاي نظامي ائتلافي را از عراق مشخص كنند.
توني اسنو سخنگوي كاخ سفيد هم در پاسخ به خبرنگاران گفت : چندان باوري به اعلام زمان مشخص توسط بوش و بلر براي خروج سريع نيروهاي نظامي از عراق در 1-2 سال آينده ندارم و هيچ گونه پيش بيني مشخصي هم در اين زمينه وجود ندارد .
اظهارات المالكي درباره فرا رسيدن زمان انتقال مسئوليت كنترل اين كشور به عراق درحالي است كه تعداد نيروهاي ارتش عراق و پليس اين كشور، حدود 254000 نفر است و تا اواخر سال جاري بالغ بر 273000 نفر خواهد شد و وي هنوز از ناپايداري امنيت در بغداد و ايالت غربي انبار ابراز نارضايتي مي كند.
همچنين مالكي و بلر(كه به طورغيرمنتظره وارد عراق شده بود) روز دوشنبه در پاسخ به خبرنگاران گفتند: نيروهاي امنيتي عراق در ماه آينده همه مسئوليت ايالت ها و شهر ها را بر عهده خواهند گرفت، اما طرفين اشاره اي به زمان خروج نيروهاي ائتلافي به فرماندهي آمريكا نداشتند.هر چند كه در ادامه گفتند كه انتقال مسئوليت امنيتي عراق به پليس اين كشور نشانه خروج نيروهاي ائتلافي نيست.
اما زلماي خليل زاد سفير آمريكا در عراق هم در گفتگو با سي ان ان اظهار داشت : استان الانبار در غرب عراق به 5000 نيروي جديد نياز دارد، زيرا تحت كنترل دولت عراق و نيروهاي ائتلافي نيست، من معتقدم كه بخش هايي از استان الانبار تحت كنترل تروريست ها و نيروهاي شورشي است.
بنا به اين گزارش مقامات ارتش امريكا هم اعلام كردند كه به علت كمبود نيرو و امكانات محلي، كنترل امنيت در استان الانبار با مشكل روبرو شده است .
از سوي ديگر عدنان الدليمي مسئول حزب التوافق (سني هاي عرب) بر تدبير انديشي وزير دفاع و تصميم گيري سريع وي تاكيد كرد.
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