به گزارش خبرنگار خبر گزاري مهر در زنجان، دكتر سيد قوام شهيدي در گفتگو با خبرنگاران محلي در زنجان افزود: اين نمايشگاه با تصويب شوراي شهر تهران و با سرمايه اي معادل 800 ميليارد احداث مي شود.

وي با اشاره به اينكه نمايشگاه فعلي تهران كه در شمال اين شهر واقع شده ظرفيت برگزاري نمايشگاه هاي عمومي را ندارد تصريح كرد: در تلاش هستيم با راه اندازي نمايشگاه جديد از نمايشگاه فعلي تهران براي برگزاري نمايشگاههاي تخصصي و ويژه استفاده كنيم.

دكتر شهيدي تصريح كرد در نمايشگاههاي تخصصي كه در آينده خواهيم داشت اقدام به بليط فروشي خواهيم نمود تا با انجام اين عمل بتوانيم رويكرد تخصصي و جديد به بحث نمايشگاهي بدهيم و تنها كساني همانند تجارو متخصصين و سرمايه گذاران و كسانيكه مرتبط با بحث نمايشگاه هستند در نمايشگاهاشركت نمايند. وي افزود: غلبه بر مشكل ترافيك مهمترين هدف در احداث نمايشگاه جديد تهران مي باشد.

عضوهيئت مديره شركت نمايشگاهي ايران در ادامه با اشاره به اينكه توسعه صادرات غيرنفتي بحث محوري و عنوان شده در اساسنامه شركت نمايشگاهي است گفت : همه نمايشگاههايي كه در كشور راه اندازي مي شوند، جنبه صادراتي ندارند و بعضي از نمايشگاه‌ةا عمومي يا تخصصي هستند.

وي احداث نمايشگاه بين المللي كاسپين در شهر زنجان را كاري شجاعانه و بزرگ عنوان كرد و افزود : با توجه به قابليتهاي مهم و مطلوبي كه استان زنجان از لحاظ نزديكي به مركز دارد، شركت نمايشگاههاي بين المللي ايران سعي دارد با توجه به قابليتهاي منطقه برخي نمايشگاههاي داخلي و بين المللي همچون نمايشگاع كتاب و برخي نمايشگاههاي تخصصي را در زنجان برگزار كند.

دكتر شهيدي برگزاري نمايشگاهها را گامي مهم در توسعه منطقه عنوان كرد و متذكر شد در تلا ش هستيم از قابليت هاي موجود در نمايشگاه بين المللي كاسپين زنجان داشته باشيم.