براي مقابله با مافياي سينما و مديريت كج انديش تلاش مي كنيم

ابوالقاسم طالبي رئيس انجمن سينماگران مستقل در گفت و گو با خبرنگار هنري" مهر " پيرامون دلايل تشكيل اين انجمن با اشاره به مطلب فوق گفت : ما مي خواهيم پيش از آنكه فيلمساز به تنگ بيايد و خودش يا فيلمهايش را در مقابل وزارت فرهنگ آتش بزند به دادش برسيم و مشكلش را حل كنيم .

وي درپاسخ به اين سئوال كه آيا اهداف مورد نظر انجمن همان وظايف حمايتي و صنفي تعريف شده خانه سينما نيست ؟ گفت : به علت اينكه خانه سينما بيش از اندازه بزرگ شده و چالش ها و تضادهاي دروني آن به حدي زياد است كه ديگر فرصتي براي پرداختن به امور صنفي ندارد همچنين بخاطر آنكه آنچنان با مسائل صنفي جناحي برخورد كرد كه روشن بود خانه سينما دست يك جناح سياسي افتاده و گفتمان هايش سكولاراست ، لازم ديديم به عنوان افرادي كه اين ساختار و اين نوع گفتمان را قبول ندارند وارد صحنه شويم .

طالبي ادامه داد: در واقع نگران اين بوديم كه سينماي ايران از بين برود، همانطور كه بخشي از آن ازبين رفت . خانه سينما از مسير اصلي خود خارج شده است . بيانيه هاي سياسي خانه سينما از بيانيه هاي صنفي آن بيشتر است. بيانيه هاي تند در مورد ترور حجاريان ، بازگشت خاتمي از سازمان ملل ، كوي دانشگاه و... . اكنون كه از تب اين كارهال فاصله گرفته ايم حتي متوليان اين برنامه ها هم زياد از كرده خود راضي نيستند .





طالبي با تاكيد براين كه در همان مقاطع نيز واكنش جدي به اينگونه اقدامات نشان داده است گفت : در آن مقطع نيز مقالاتي نوشتم و اعلام كردم اين فعاليت ها به ضرر سينماست . خانه سينما حتي با مافياي سينما، مافياي پخش و مديريت غلط سينما چالش نمي كرد. حتي موقعي كه مديرت دولتي با اقدامات غير كارشناسانه مثل افزايش قيمت بليت، آينده سينما را به خطر انداخت . خانه سينما هيچ دخالتي نكرد. ما فكر مي كنيم لازم است يك انجمن فراجناحي تشكيل بدهيم تا منافع كلان دست اندر كاران سينما را تامين كنيم .

كارگردان فيلم" نغمه" در ادامه پيرامون چگونگي تشكيل انجمن سينماگران مستقل گفت : اين انجمن همان روزها تشكيل شد . از دوستان دست اندركار دعوت كردم و در منزلم با همراهي 20 تن از سينما گران اساسنامه آن را نوشتيم . سه سال در وزارت كشور رفت و آمد كرديم و مجمع عمومي تشكيل داديم . هيئت مديره انتخاب شد و بالاخره سه ماه پيش از وزارت كشور مجوز گرفتيم.

مدير مسئول و سردبير نشريه سينما ويدئو انجمن سينماگران مستقل را نخستين انجمن سينمايي دانست كه از وزارت كشور مجوز گرفته است و گفت : اين اولين انجمن سينمايي ست كه مستقيما از وزارت كشور مجوز فعاليت دريافت كرده و هيچ وزارتخانه اي نمي تواند در مورد انحلال آن تصميم بگيرد . بد نيست بدانيد حتي اتحاديه تهيه كنندگان و توزيع كنندگان سينما هم اجازه فعاليت مستقل از خانه سينما را ندارد . در واقع اقدامات يكسويه اين اتحاديه و مكاتبات مستقل آن تماما غير قانوني ست .

وي در مورد ايجاد تشكل هاي ديگر سينمايي مثل " سينما گستر " و " انجمن سينما و حكمت " در ماه هاي اخير گفت : شكل گيري اين گروه ها جاي خوشحالي دارد واهداف انجمن سينماگران مستقل نيز با آن ها همسو است .

اين كارگردان سينما در مورد خدماتي كه انجمن به اعضاي خود مي دهد گفت : ما نه اعضاي خود را بيمه مي كنيم و نه تسهيلات رفاهي مثل خانه برايشان فراهم مي كنيم. ضمن اينكه پرداخت حق عضويت 100 هزار توماني هم براي عضويت در نظر گرفته ايم . تلاش مي كنيم منافع صنفي و حقوق پايمال شده سينماگران را احيا كنيم.

وي در مورد ابزار اجرايي انجمن سينماگران مستقل براي احياي حقوق اعضا گفت : تجمع اعتراض آميز مهمترين ابزار ماست . به هرحال وقتي 80 تن از سينماگران برجسته كشور جايي جمع شوند يك نفر بايد پاسخشان را بدهد .

طالبي با تاكيد براينكه انجمن هيچ فعاليت جناحي نخواهد داشت و از فعاليت هاي جناحي اعضا نيز حمايت نخواهد كرد گفت : با اين همه در تمام عرصه هاي سياسي ملي حضور خواهيم يافت .

رئيس هيئت مديره انجمن سينماگران مستقل، اعضاي هيئت مديره و بازرسين اين انجمن را چنين نام برد : محسن علي اكبري ،حبيب الله كاسه ساز ، محمد نوري زاد ، جمال شورجه ، محمد درمنش ، ابوالقاسم طالبي ، جهانبخش سلطاني ، ميرعلايي و يوصف صديق .

وي در پايان حضور جدي انجمن در جشنواره امسال را اولين گام براي مقابله با مافياي سينما دانست و گفت : مافياي سينما با تمام مديران سينمايي هماهنگ عمل مي كنند . آنها بيرون از اتاق معترضند و داخل اتاق دست بوس ، آنها حتي بر راي داوران جشنواره هاي رسمي ملي و بين المللي تاثير مي گذارند. بنابراين لازم است در مقابل جهت گيري هاي منفعت طلبانه اين گروه كوچك اقدام كرد . تعداد اين افراد به عدد انگشتان دست نمي رسد ولي بيشترين درآمد سالانه سينما را به جيب ميزنند در حالي كه كوچكترين منفعتي به سينما نمي رسانند .

