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۵ خرداد ۱۳۸۵، ۱۱:۰۱

دانشگاهها نقشي اساسي در ترويج دين اسلام دارند

نائب رئيس دانشگاه الازهر با اعلام اينكه دانشگاههاي اسلامي از همواره نقشي اساسي در اشاعه اسلام داشته اند، گفت: دانشگاههاي اسلامي بايد با دوري از جنجالهاي سياسي، بر خوردهاي فكري و با آرامش به فعاليتهاي ديني خود ادامه دهند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از المدينه، دكتر طه ابوكريشه نائب رئيس دانشگاه الازهر طي نشستي درباره اهميت و نقش دانشگاههاي اسلامي اظهار داشت: دانشگاههاي اسلامي تنها مراكزي هستند كه طي هزار سال در جهان اسلام شايستگيها و صلاحيتهايي براي اشاعه اسلام دارند.

ابوكريشه تصريح كرد: اين مراكز اسلامي به منظور ارائه اسلام و انتشار آن در همه جهان بسيار پويا عمل مي كنند و با توجه به نيازهاي عصر معاصر و دشمنيها و كينه توزيهايي كه به جهان اسلام شده است، نقش استادان، انديشمندان، متفكران و فقهاي فارغ التحصيل از اين مراكز بيش از پيش روشن مي شود.

وي افزود: بزرگترين نقش دانشگاههاي اسلامي همان دوري از جنجالهاي سياسي و برخوردهاي فكري است، برخي تصور مي كنند كه اين مسئله دانشگاههاي ديني را بي تحرك و فعاليت قرار داده، در حاليكه اين امر توهمي بزرگ است زيرا دانشگاهها بايد  در اولين مرحله علوم ديني را آموزش دهند، سپس امت مسلمان را نصيحت و براي آينده دعوت به اسلام برنامه ريزي كنند.

کد مطلب 331146

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