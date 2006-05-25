مصرف داروهاي ضد افسردگي عوارض بيماري ديابت را كاهش مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مديكال نيوز تودي، مصرف اين داروها به اين خاطر نيست كه بيماران مبتلا به ديابت با كنترل افسردگي احساس بهتري پيدا كنند بلكه كنترل افسردگي كليد كنترل ميزان قند خون است.

با وجود اينكه حدود 5 درصد افراد مبتلا به افسردگي هستند اين آمار در ميان بيماران مبتلا به ديابت به 25 در صد مي رسد.

البته كارشناسان توصيه مي كنند افراد مبتلا به ديابت به منظور پيشگيري از شدت و يا عود مجدد افسردگي، داروهاي ضد افسردگي را در حدود يك سال مصرف كنند.

در طول مدت مصرف داروها بهتر است هر 2 يا 3 ماه يك بار ميزان قند خون بيمار به طور منظم اندازه گيري شود.

