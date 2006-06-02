كودكان را آماده رفتن به پيش دبستاني كنيد

به گزارش خبرگزاري مهر ، به توصيه كارشناسان بهتر است انجام كارهاي شخصي در مهد را تمرين كنيد. كارهايي مثل بستن دكمه لباس يا بند كفش را با كودك تمرين كنيد ، البته اگر در اين زمينه مشكلاتي داشت نگران نشويد.

مهارتهاي اجتماعي را به كودك بياموزيد. صحبت كردن نوبتي ، رعايت قوانين ، انتخاب كردن ، دعوت كردن دوستان براي بازي يا غذا خوردن را در منزل به فرزندتان بياموزيد.

كارهاي ساده را به وي بياموزيد ، مثل جمع كردن اسباب بازي ها و مرتب كردن آنها در منزل را با كودك تمرين كنيد.

به او كمك كنيد تا اطلاعات ساده مانند نام خود را بداند. بهتر است كودك نام خود و اينكه چند سال دارد را بداند. به ياد داشته باشيد كه موارد مذكور در صورتي مثمر ثمر است كه به گونه اي جالب انجام شوند ، نه خسته كننده و اجباري باشد.

توجه داشته باشيد هر بار كه راجع به مهد با او يا ديگران صحبت مي كنيد ، به گونه اي مثبت باشيد اما در عين حال با ظرافت كامل به او بفهمانيد كه قرار نيست تمام وقت نيز در مهد به بازي يا تفريح بپردازد. زيرا هر مكاني قوانيني دارد كه بايد رعايت شود. در ضمن او فقط براي بازي به مهد نمي رود ، بلكه يادگيري نيز بخشي از روند كار است.

يكي از نكاتي كه بسيار حائز اهميت است ، اينكه به فرزندتان اطمينان خاطر دهيد مربي او را دوست دارد اما به دليل اينكه تعداد كودكان در كلاس زياد است ، شايد مربي نتواند تمام مدت به فرزند شما توجه كند. در اين صورت او نبايد ناراحت شود ، زيرا دوستانش هم نياز به كمك و راهنمايي و توجه مربي دارند.

