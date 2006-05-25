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۴ خرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۵۹

پزشكان نبايد تخلفات انتظامي را سهل بگيرند

پزشكان نبايد تخلفات انتظامي را سهل بگيرند

رئيس قوه قضائيه اعلام كرد: پزشكان با جان ، ناموس و حيثيت افراد جامعه سروكار دارند و نبايد تخلفات انتظامي را سهل بگيرند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، آيت الله هاشمي شاهرودي امروزدر نخستين همايش هيات هاي انتظامي نظام پزشكي كشور گفت: پزشكان نبايد مساله تخلفات انتظامي را سهل بگيرند و به آن مانند قراردادهاي غيرقابل اجرا بنگرند چرا كه اينگونه تخلفات اثرات بسيار سنگيني را به دنبال خواهد داشت.

وي ادامه داد: تشكيل اين گونه نهاد ها ، دادسراها و هيات ها در جهت تحكيم اهداف است وتشكيل دادگاه هاي اين چنيني نبايد به اهداف اصلي قوه قضايه لطمه وارد سازد .

شاهرودي ادامه داد: در نظر گرفتن حقوق مردمي به ويژه در صنف پزشكي كه با جان، ناموس، شرف ، حيثيت و سلامت افراد سر و كار دارد بسيار حائز اهميت است و رسيدگي به موارد پزشكي يكي از حساس ترين موضوعات  جامعه است و خداي ناخواسته نبايد به جاي رسيد كه اين قوانين منجر به پايمال شدن و ضربه خوردن به  حقوق افراد جامعه شود.

رئيس قوه قضائيه خاطر نشان ساخت: توسعه بخشي و رسيدگي به سلامت افراد جامعه از واجبات عيني محسوب مي شود و به همين دليل اين حرفه  درصدر تعيين آئين هاي دادرسي قرار گرفته است.

هيات هاي انتظامي سازمان نظام پزشكي كشور در استان هاي مختلف به همراه دستگاه قضائي ، مسئوليت رسيدگي به تخلفات پزشكان را بر عهده دارند.

 

کد مطلب 331169

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