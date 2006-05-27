حتي يك بيننده هم براي من مهم است

مهرداد راياني مخصوص، نويسنده و كارگردان تئاتر تلويزيوني "عزيز مايي"، در گفتگو با خبرگزاري "مهر" درباره روند شكل گيري اين اثر گفت: "نگارش اين نمايشنامه به قبل از سال 1372 برمي گردد و براي نخستين بار در دومين جشنواره تئاتر دفاع مقدس حضور پيدا كرد. غير از اين هم يك اجراي صحنه اي در سالن شماره 2 تئاتر شهر در سال 1377 داشت و در قالب هاي مختلف ديگر حتي كار خياباني اجرا شد و اواخر تابستان سال 84 نمايش تلويزيوني آن به مرحله توليد رسيد."

اين كارگردان درباره اينكه تا چه اندازه داستان اين نمايشنامه به حقيقت نزديك و برگرفته از واقعيت است، توضيح داد: "من سال ها قبل حادثه اي بسيار كمرنگ تر شبيه به اين ماجرا از يكي از بستگانم شنيدم. با استفاده از همان اتفاق و به خاطر دلبستگي، تعهد و علاقه اي كه به اين مساله احساس مي كردم و با بكارگيري نمايش هاي مختلف ايراني اين نمايشنامه را نوشتم."



راياني درباره دلايل گستردگي استفاده از اين نمايشنامه در قالب هاي مختلف يادآور شد: "چيزي كه من متوجه شده ام و ممكن است همه دلايل استفاده از اين نمايشنامه نباشد، يكي اين است كه نمايشنامه "عزيز مايي" به انسان معاصر اشاره مي كند و نگاهي متفاوت به پديده جنگ دارد. ديگر اينكه تعداد شخصيت هاي نمايش اندك هستند. نكته بعد استفاده از گونه هاي مختلف نمايش ايراني از جمله نقالي و پرده خواني است كه مخاطب نسبت به اين گونه هاي نمايشي حس نوستالژي دارد و از ديدن آن در دنياي امروز لذت مي برد. پس از اجراي صحنه اي اين نمايش فيلم سينمايي "سياوش" ساخته شد كه من نمي دانم خواسته يا ناخواسته تا چه اندازه از اين اثر الهام گرفته بود. در تلويزيون يك مجموعه برنامه به تهيه كنندگي وحيد نيكخواه آزاد پخش مي شد كه در هر قسمت يك داستان را مطرح مي كرد و يكي از داستان هاي اين سريال همانند داستان "عزيز مايي" بود. البته چاپ شدن نمايشنامه هم مي تواند دليلي براي دسترسي و استفاده از آن باشد."



نويسنده "عزيز مايي" در توضيح ريتم كند اجراي تلويزيوني اين اثر نسبت به اجراي صحنه اي آن گفت: "متاسفانه يا خوشبختانه اثر تلويزيوني نيازمند عناصري است كه خواسته يا ناخواسته بايد كارگردان هنري به آن تن بدهد. من اگر مي توانستم كارگرداني تلويزيوني اين تله تئاتر را هم بر عهده بگيرم به تك شات ها تن نمي دادم. چون در تلويزيون اين اصرار وجود دارد كه از نماهاي تك شات به صورت گسترده استفاده كنند و بتوانند تصاوير انفرادي را در كادرهاي مختلف نشان بدهند. در اين نمايشنامه 5 تا 6 قطعه 2 تا 3 دقيقه اي وجود دارد كه به صورت دو نفره اجرا مي شود و نياز به نماهاي دو نفره دارد تا تمامي قابليت هاي آن براي مخاطب قابل لمس باشد. اين كندي به خصوص براي آنهايي مشخص مي شود كه اجراي صحنه اي اثر را هم ديده اند. همچنين اجراي صحنه اي حدود 60 دقيقه بود اما من در تئاتر تلويزيوني 5 دقيقه به اثر اضافه كردم كه حتي يك صحنه از اثر مورد مميزي قرار نگرفت."



وي درباره تاثير دخالت هاي احتمالي كارگردان تلويزيون در تئاتر تلويزيوني "عزيز مايي" گفت: "ما در بحث تهيه يك ويژگي مثبت داشتيم و آن اينكه من با تهيه كننده ارتباط خوبي داشتم و در مورد نوع موسيقي و حتي تدوين اظهار نظر مي كردم و با رضايت مندي من به عنوان كارگردان هنري كارها پيش مي رفت. حتي اگر تهيه كننده احساس مي كرد من توانايي سوئيچ كردن را دارم از اين كار ممانعت نمي كرد. اما من اين توانايي را در خود احساس نمي كردم و به همين دليل كار به يك كارگردان حرفه اي سپرده شد. اين در تلويزيون مرسوم است كه وقتي نوبت به انتخاب نماها يا تدوين مي رسد، كار كارگردان هنري را تمام شده مي دانند و تعيين تكليف نهايي اثر را بر عهده كارگردان تلويزيوني مي گذارند. ولي من در هنگام تدوين اصرار داشتم كه به همراه كارگردان تلويزيوني و تدوينگر همزمان حضور داشته باشيم. به عقيده من در عرصه توليد تئاتر تلويزيوني بايد به اين سمت رفت كه همدلي و همفكري ميان تهيه كننده، كارگردان هنري و تلويزيوني و تدوينگر ايجاد شود و حتي ما به نقطه اي برسيم كه يك كارگردان هنري در كنار خود يك مدير تصويربرداري داشته باشد و در اصل خواسته هاي اين كارگردان به طور كامل به اجرا دربيايد."



راياني درباره ويژگي هاي اجراي تلويزيوني "عزيز مايي" و تفاوت آن با اجراي صحنه اي اثر گفت: "ما تغييرات زيادي در اجرا، شكل صحنه پردازي، موسيقي و حتي جنس بازي ها نسبت به اجراي صحنه اي داشتيم. نكته اولي كه من به آن توجه داشتم اينكه من در صحنه تئاتر نيستم و ضمن تغيير قاب تصويري، مخاطبانم نيز عام تر شده اند و اگر همان كاري را كه در اجراي صحنه اي اين تئاتر انجام دادم در تئاتر تلويزيوني اجرا كنم در اصل كار جديدي انجام نداده ام. من از اين تلاش و عرق ريزان براي ارايه اثري تازه لذت مي برم. نكته ديگر اينكه، ما در اجراي صحنه به شدت متكي به ديالوگ بوديم، در حالي كه من همه تلاشم را به كار گرفتم تا در تلويزيون از تصوير بيشتر استفاده كنيم. بنابراين سعي كردم تا حال و هواي كلي اثر و جنس بازي ها و درونمايه كار با اجراي صحنه اي آن به طور كلي تفاوت داشته باشد."



اين كارگردان ادامه داد: "كساني كه اجراي صحنه اي اين كار را ديده بودند، پس از تماشاي اثر تلويزيوني به من گفتند كه در اثر صحنه اي چيزي وجود داشت كه باعث شد بيشتر به دلشان بچسبد. اما آنهايي كه تاكنون اين اثر را نديده بودند از تماشاي آن بيشتر لذت بردند. ما در ابتدا تصميم گرفتيم اثر را در يك صحرا اجرا كنيم و حتي لوكيشن آن را هم ديديم، اما چون شرايط لازم براي در اختيار گرفتن امكانات فراهم نمي شد از انجام آن منصرف شديم. آنچه بيننده در اين تله تئاتر ملاحظه مي كند، بررسي بيش از 7 تا 8 نوع اجراي مختلف بود كه از ميان آن يكي را انتخاب كرديم. ديگر دلايلي كه موجب مي شد كه اين اثر در اجراي صحنه اي بيشتر به دل مخاطبان بنشيند اينكه جا افتادن صحنه هاي دو نفري كه از ديالوگ هاي تك مضرابي در آنها استفاده مي شد، مخاطب را بيشتر تحت تاثير قرار مي داد. ولي در تله تئاتر كارگردان تلويزيوني حتي برخي از اوقات قطع مي داد. چون به اين مساله اصرار داشت كه نمي تواند فك بازيگران را بگيرد و عقب مي افتاد و بارها اثر را براي گرفتن نماهاي تكي قطع مي كرد تا نماها جداگانه ضبط شود. من هم در اين مورد به خواست كارگردان تلويزيوني تن مي دادم. زيرا او هم در لحظاتي بسيار منعطف رفتار مي كرد و خواست من را به اجرا در مي آورد."

راياني در خصوص تاكيد بر متفاوت بودن اثر نسبت به اجراي صحنه اي افزود: "وقتي ما مي خواستيم كار را شروع كنيم من به همه اعضا گروه گفتم كه ما بايد اثري ارائه كنيم كه همان كار قبلي نباشد. وگرنه ما مي توانستيم در عرض 2 روز كار را بگيريم و تمام كنيم، اما 9 تا 10 سال بين اجراي صحنه اي و تلويزيوني فاصله وجود دارد و بايد طي اين سال ها در ما اتفاقي افتاده باشد. به همين خاطر در بيش از 30 جلسه و با تغييرهاي دائم كار را ضبط كرديم."



كارگردان "عزيز مايي" درباره تقسيم صحنه به چند بخش و دغدغه متوجه نشدن مخاطب اعلام كرد: "ما در اين نمايش رخدادگاههاي مختلفي داريم كه در زمان هاي مختلف نمايش به وقوع مي پيوندد. بيمارستان، جبهه، خيابان، محل اجراي نمايش و ... در كنار هم در 6 بخش مختلف اجرا مي شود و هر كدام روايتگر بخشي از داستان است. من از اينكه مخاطب ارتباط لازم را با اثر برقرار نكند، واهمه نداشتم. چون به نظر من اگر بيش از 10 درصد مخاطبان اين موضوع را نمي فهميدند من آن را اجرا نمي كردم. چون هيچ كارگرداني دوست ندارد مخاطبانش را از دست بدهد و حتي يك بيننده هم براي من مهم بود."



تئاتر تلويزيوني "عزيز مايي" با بازي علي سليماني و سيدجواد هاشمي روايتگر دو دست قديمي به نام هاي عزيز و تقي است. عزيز در دوران جنگ گم مي شود و تقي پس از اينكه سال ها دنبال او مي گردد از پيدا كردنش نا اميد مي شود. يك روز تقي در حال اجراي پرده خواني عزيز را مي بيند و به او اطلاع مي دهد كه همسرش كه خواهر تقي است، پس از اينكه از بازگشت او نااميد شده، با شخص ديگري ازدواج كرده است.



محسن احمدي كارگردان تلويزيوني، وحيد سعيدي دستيار اول كارگردان و برنامه ريز، هادي عطايي دستيار كارگردان، جواد گلزاريان طراح نور، ميرتربخاني و هادي حسيني پوياد تصويربرداران، كريم كاشاني مدير صدابرداري، سپيده نظري پور طراح صحنه و لباس، محمد سهراب پور مدير صحنه، خيرالله تقيايي و احمد محمد گروه صحنه و لباس اين تئاتر تلويزيوني هستند. تهيه كننده اين تئاتر تلويزيوني رحمان سيفي آزاد است. "عزيز مايي" چهارشنبه سوم خرداد به مناسبت سالروز فتح خرمشهر از شبكه چهار سيما روي آنتن رفت.