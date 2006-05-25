مستند "افسونگر ساساني" ساخته شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين فيلم مستندي درباره تاريخچه حضور و استفاده از ساز چنگ در ايران باستان است كه با استفاده از سايت هاي باستاني منطقه كول فرح و طاق بستان و ديگر مناطق باستاني به بررسي انواع اين ساز در ايران مي پردازد. در اين فيلم چگونگي تبديل چنگ ايراني به هارپ قرن دوازده ميلادي در اروپا بررسي شده است.

لوئيس فن دِن‌برگ، پژوهشگر هلندي، در كتاب باستانشناسي ايران از يك نقش حجاري شده تمدن عيلامي در منطقه كول فرح در مالمير ياد مي كند كه در آن سه نوازنده چنگ و يك دف نواز ديده مي شوند. ساز چنگ انواع گوناگوني دارد شامل چنگ يوناني، آسوري و ايراني. چنگ در ايران باستان سه نوع و شكل داشته است و هارپ قرن 12 ميلادي تغيير شكل يافته چنگ نوع دوم ايراني است. بر اين اساس و بر مبناي كتيبه ها و موزائيك هاي باقيمانده در ايران مهدي باقري ساخت فيلم مستندي از تاريخ چنگ در ايران را به پايان رسانده است.



در فيلم "افسونگر ساساني" مهدي باقري نويسنده، كارگردان و تدوينگر، عباس نظام دوست و مهدي باقري تصويربرداران، رضا ملكي صدابردار، بهنام گندمچين مسئول صداگذاري و ميكس، ميثم كزازي آهنگساز، عسل دولتياري دستيار كارگردان، سيامك مهرداد مشاور سازشناسي، حسين باقري مدير توليد و شركت پژوهش‌هاي سينمايي هيلاج و مهدي باقري تهيه كننده بوده اند.