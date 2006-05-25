اساسنامه خانه احزاب بايد اصلاح شود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، موسوي تبريزي درچهارمين مجمع عمومي خانه احزاب كه درمحل هتل بزرگ تهران برگزار شد ضمن گرامي داشتن حماسه سوم خرداد روز فتح خرمشهر، اظهار داشت: انقلاب ما با توكل به خدا و با دست خالي و رهبري خالص ترين بندگان خدا پيروز شد و امروز اگر به ياد خدا باشيم همه بندگان را با يك جشم خواهيم ديد و اينطور نخواهد بود كه براي خود يك دايره بكشيم و هر روز اين دايره را تنگ تر كنيم.

وي با بيان اينكه در سال 63 كه دادستان كل انقلاب بودم و بنا بر پيشنهاد يكي از دوستان كه حذف ملي مذهبي ها را مطرح كرده بود، خدمت مقام معظم رهبري كه آن زمان رئيس جمهور بودند رفتيم، افزود: " آقاي خامنه اي در آن زمان گفتند ما در روزهاي اول انقلاب دايره بزرگي بوديم كه امروز اين دايره روز به روز كوچكتر شده است".

وي تصريح كرد : " ايشان درست مي گفتند، درروزهاي اول كمونيست ها، منافقين وتوده اي هاهمه بودند اما پس از انقلاب خودشان انقلاب اسلامي را تحمل نكردند، اما آقاي خامنه اي همان زمان گفتند بگذاريد كساني كه انقلاب را قبول دارند در اين دايره باشند اگر اين دايره را هر روز كوچكتر كنيم فقط خودمان مي مانيم ".

موسوي تبريزي خاطرنشان كرد : اين دايره به جايي رسيده است كه مهمترين فدائيان انقلاب را تحمل نمي كنيم چون اين افراد به تمجيد و تعريف نمي پردازند.

وي با اشاره به اختلافات خانه احزاب و وزارت كشور در ماههاي اخير، گفت: نه وزارت كشور و نه كميسيون ماده 10 احزاب حق ندارند درانتخابات خانه احزاب دخالت كنند وتنها مجمع عمومي است كه مي تواند در اين مورد نظر دهد. اينكه مي گويند انتخابات مخدوش است حق قانوني ندارند و حاضرم با وكلاي حقوقي آنها صحبت كنم و آنها يك ماده قانوني آورند كه داراي چنين حقي هستند.

رئيس خانه احزاب افزود: تصميم گرفته شد آقايان عسگر اولادي و بهزاد نبوي و يك داوطلب ديگر هيات رئيسه مجمع شوند و جلسه را اداره كنند و جلسه را به خود آنها واگذار كنيم. بنابراين آقاي غفوري فرد به وزارت كشور نامه نوشت تا براي برگزاري چهارمين مجمع عمومي جايي به خانه احزاب داده شود. دستور وزير كشور به بلنديان براي اقدام در اين زمينه داده شد.

وي گفت: تا دو روز گذشته هم برنامه مشخص بود، اما دو روز قبل از دفتر آقاي موالي زاده رئيس دفتر سياسي وزارت كشور به بنده تماس گرفته شد كه عده اي اعلام كرده اند كه حضور نخواهند داشت. ما هم پاسخ داديم كه نمي توانيم كسي را اجبار به آمدن كنيم. اگر جلسه رسمي شد وارد دستور جلسه مي شويم. تا شب گذشته هم گفتند كه مكان در اختيار ما نمي گذارند و ناظر هم نمي فرستند كه البته گفتم فرستادن ناظر يك حق قانوني است اما اين كاراجباري نيست و ما كار خود را انجام مي دهيم. درنتيجه امروز وزارت كشور با ما اينگونه برخورد كرد.

موسوي تصريح كرد : نمي دانم مسئله چيست. حداقل جرات ندارند بگويند چرا اين كار را انجام دادند. كاش بگويند به طور كامل حزب نمي خواهيم و يا حزب در اسلام نيست تا تكليف مردم روشن شود.در اين زمان ما احتياج به وحدت ملي داريم و تنها وحدت ملي است كه مي تواند به ما قدرت دهد و پشتيبان نظام باشد.

رئيس خانه احزاب خاطرنشان كرد: در كشور ما اراده اي براي تشكل و نهادهاي مردمي نيست و اگر بخواهيم مردم پشت و پناه نظام و انقلاب باشند اين راهش نيست.

موسوي تبريزي در پايان سخنان خود ضمن تشكر از نمايندگان احزاب براي شركت در چهارمين مجمع عمومي خانه احزاب با تاكيد بر اينكه در طول رياست خود در خانه احزاب در چارچوب اساسنامه اقدام كرده است اظهارداشت : اساسنامه خانه احزاب بايد اصلاح شود و به نوعي تدوين شود كه همه گروهها بر آن توافق داشته باشند، اما تاكيد مي كنم بر اساس اساسنامه فعلي خانه احزاب هيچ خلافي صورت نگرفته و انتخابات گذشته بدون تخلف برگزار شده است.

وي همچنين درادامه به بيان گزارشي از عملكرد شوراي مركزي خانه احزاب ايران پرداخت.