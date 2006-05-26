مهرداد كورش نيا (خرمن بيز)، كارگردان نمايش "آواز ستاره ها" از شهرستان ساوجبلاغ در گفتگو با خبرگزاري مهر گفت: "اداره ارشاد ساوجبلاغ در آخرين مكاتبه خود با اداره كل هنرهاي نمايشي از آنها درخواست كرده تا آنها نيز به تعهدات خود مبني بر حمايت ويژه از گروه ما عمل كنند. اما آنها پاسخ داده اند منظورشان از حمايت ويژه همان اجراي عمومي بوده است."



وي افزود: "ظاهرا درباره تقاضاي ما در مورد عمل به وعده اعزام به سفر خارجي نيز پاسخ داده شده سفر خارجي گروهها منوط به دعوت كشورهاي خارجي از آنهاست و تاكنون كسي از گروه ما دعوت نكرده است! اين در حالي است كه در ايام جشنواره هم شرايطي براي ديدن نمايش ما توسط گروههاي خارجي فراهم نشده بود."



اين كارگردان جوان كه در ماههاي گذشته "آواز ستاره ها" را در تالار نو مجموعه تئاتر شهر روي صحنه برد، خاطرنشان كرد: "چهار ميليون تومان تنها كمك هزينه اجراي گروه ما در قرارداد هنرهاي نمايشي است كه تاكنون حتي يك مقدار از اين مبلغ را به صورت علي الحساب به ما پرداخت نكرده اند."



كورش‌نيا افزود: "مسئولان اداره كل هنرهاي نمايشي در مراسم اختتاميه جشنواره تئاتر فجر اعلام كردند از گروه ما و گروه گچساران حمايت ويژه خواهند كرد، اما با وجود اين هنوز به تعهد خود عمل نكرده و در شرايطي كه مشغول اعزام گروههاي مختلفي حتي از اصفهان به سفرهاي خارجي هستند، نامي از ما به ميان نيامده است. جالب اينجاست كه تاكنون به تقاضاي ما براي اجراي نمايش در شهرستان هاي دورافتاده و مرزي هم پاسخي داده نشده است."



كارگردان "آواز ستاره ها" در پايان گفت: "آقاي شمقدري، مشاور فرهنگي رئيس جمهور، گفته بود دولت از چند نمايش كه در شهرستان اجرا شود حمايت خواهد كرد. ما نيز بر همين مبنا درخواست كرديم در شهرستان ها اجرا داشته باشيم."