روبوت افكارسنج ساخته شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين تكنولوژي كه در لابراتوارهاي عصب شناسي ATR گسترش يافته است، در آينده جايگزين صفحه كليدهاي كامپيوتري يا تلفن هاي همراه خواهد شد. همچنين به افراد مبتلا به آسيب هاي نخاعي نيز كمك فراواني خواهد كرد.

دانشمندان ژاپني با استفاده از اسكنر "ام آر آي"، سيگنال هاي مغزي را به دست يك روبوت منتقل كردند. در اين آزمايش يك فرد نخست با استفاده از دستگاه "ام آر آي" دستش را مشت، سپس انگشتانش را باز كرد و سرانجام با دستش يك علامت V شكل ساخت. چند ثانيه بعد روبوت مورد نظر نيز تمامي اين حركات را انجام داد.

به گفته يوكي ياسو كاميتاني پژوهشگر ATR، دانشمندان در نظر دارند تا روبوتي را كه قادر به خواندن افكار است، در حد امكان كوچكتر و سبكتر طراحي كنند تا شبيه يك كلاه روي سر افراد قرار گيرد و قابل حمل باشد.

به اعتقاد مسئولان هوندا، اين تحقيق نه تنها امكان تقويت سيستم "آسيمو"، روبوت دو پاي هوندا را فراهم مي سازد، بلكه در پيشرفته تر ساختن تكنولوژي خودروها نيز موثر خواهد بود.

"آسيمو" روبوت دو پاي شركت هوندا قادر به راه رفتن، رقصيدن و سخن گفتن است.