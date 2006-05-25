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۴ خرداد ۱۳۸۵، ۱۹:۰۳

در گفتگويي تلفني ،

متكي انتخاب دالما را به سمت وزير امور خارجه ايتاليا تبريك گفت

منوچهر متكي وزير امور خارجه در گفتگويي تلفني با ماسيمو دالما همتاي ايتاليايي خود انتصاب وي به اين سمت را تبريك گفت .

به گزارش خبرگزاري "مهر" متكي وزير امور خارجه كشورمان امروز در مكالمه تلفني با ماسيمو دالما وزير خارجه جديد ايتاليا، انتصاب وي را بدين سمت تبريك گفته و ضمن آرزوي موفقيت براي وي ، ابراز اميدواري كرد كه روابط دو كشور در دوران دولت جديد ايتاليا گسترش بيشتري نسبت به قبل پيدا نمايد.

متكي همچنين آخرين وضعيت موضوع هسته اي و تحولات آن را براي دالما توضيح داده و تاكيد كرد چنانچه اتحاديه اروپا در اين مقطع زماني در يك چارچوب منطقي و منطبق با واقعيات حركت نمايد، زمينه لازم براي حل و فصل مسالمت آميز اين موضوع بر اساس گفتگو و همكاري پديد خواهد آمد.

وزير امور خارجه جديد ايتاليا نيز در اين مكالمه تلفني ضمن تشكر تاكيد كرد كه كشورش خواهان يك راه حل ديپلماتيك بوده و اميدوار است تمامي ظرفيت هاي ديپلماتيك در اين جهت بكار گرفته شود.

کد مطلب 331340

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