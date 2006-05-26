تعداد داوطلبان كنكور دانشگاه آزاد 10 درصد كاهش يافته است / تدابير امنيتي براي كنكور دانشگاه آزاد پيش بيني شده است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر ناصر اقبالي در جمع خبرنگاران افزود: تمام تدابير حفاظتي و امنيتي براي برگزاري سالم آزمون سراسري دانشگاه آزاد پيش بيني شده است و اميدواريم آزمون سال جاري دانشگاه آزاد مانند سال هاي گذشته در نهايت سلامت برگزار شود.

رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاد اضافه كرد: كليه داوطلبان بايد تنها به اطلاعات و اندوخته هاي خود اعتماد كنند و به شايعاتي كه هر ساله در خصوص كنكور سراسري مطرح مي شود توجهي نكنند زيرا دانشگاه آزاد تدابير امنيتي را به خوبي انجام خواهد داد.

دكتر اقبالي در پاسخ به اين سوال كه آيا قانون تخلفات كنكور تصويب شده در وزارت علوم در دانشگاه آزاد نيز اجرا خواهد شد گفت: اين قانون با مشاركت سازمان سنجش، وزارت علوم و دانشگاه آزاد تهيه شده و به تصويب كميسيون آموزش و تحقيقات و مجلس شوراي اسلامي رسيده است و براي تمامي دانشگاه هاي كشور لازم الاجرا است.