احداث 23فضاي آموزشي جديد در غرب استان تهران / 40 درصد مدارس كرج بايد تخريب يا مقاوم سازي شوند

خليل خزايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج گفت: پروژه هاي ياد شده شامل 210 كلاس ، پنج سالن چند منظوره ، كارگاه و سه باب هنرستان كار و دانش است كه در غرب استان تهران ساخته مي شوند.

وي افزود: از اين تعداد 10 پروژه با اعتباري بالغ بر 25 ميليارد ريال و با مشاركت خيرين و 13 پروژه ديگر نيزبا 55 ميليارد ريال ازمحل اعتبارات دولتي ساخته خواهند شد.

مديرنوسازي مدارس غرب استان تهران تصريح كرد: تلاش مي شود پروژه هاي مورد نظر تا قبل از شروع سال تحصيلي جديد، آماده و تحويل داده شوند.

وي خاطر نشان كرد: اعتبارات قابل توجهي نيز براي مقاوم سازي مدارس توسط مجلس تعيين شده است كه در طول سال و به مرور تخصيص مي يابد.

خزايي اظهار داشت: بيش از 40 درصد مدارس شهرستان كرج نيازمند تخريب ، بازسازي ، تعمير و مقاوم سازي هستند.

وي يادآور شد: امسال همچنين 5 ميليارد و 500 ميليون ريال نيز براي تعميرات اساسي مدارس پيش بيني شده است كه به مدارس اولويت دار تعلق مي گيرد.