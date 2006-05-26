اعتراف بوش و بلر به شكست در عراق و خودداري از تعيين زمان عقب نشيني از اين كشور

به گزارش خبرگزاري مهر، جيم روتنبرگ JIM RUTENBERGو ديويد سنجر DAVID E. SANGER تحليلگران روزنامه نيويورك تايمز در ارزيابي خود از ديدار بوش و بلر كه روز گذشته در كاخ سفيد انجام شد، اظهار داشتند: "بوش و بلر با وجود اعتراف به شكست خود در عراق، از نفس جنگ با عراق دفاع كردند. بوش و بلر دو رهبر نه چندان مقبول از نظر چهره سياسي با هم ديدار كردند و هر دو از قضاوتهاي نادرست درباره جنگ گله مند بودند و اقدام مشترك خود در جنگ عليه عراق را ستودند و اصرارشان بر ان بود كه انتخابات حكومت عراق در بغداد درباره اينگ ونه تصميمها قضاوت خود را خواهد كرد."

بر اساس اين گزارش، سخنراني هردوي آنها بيشتر به نوعي تنبيه كردن و سرجاي خود نشاندن مخالفان شباهت داشت و هر دو قاطعانه و آشكار از هر نوع گفتگو درباره اعلام زمان خروج نيروها ازعراق امتناع كردند.

به گفته تحليلگران اين روزنامه، بوش و بلر هر دو يك نقطه نظر مشترك داشتند و آن اينكه تنها زماني خروج سربازان ميسر است كه نيروهاي عراق به مرور كنترل همه مناطق كشور را بطور كامل در دست بگيرند.

اما بوش با اعترافي غير طبيعي نسبت به اشتباه شخصي اش نسبت به اظهار نظرهايي درباره شورشيان عراق و اسامه بن لادن معتقد بود كه اظهار نظرهايش به سرعت تصوير ذهني وي را به مردم جهان نشان داد و اعتراف كرد كه اين نوع گفتارها به مردم جهان ذهنيت منفي را نسبت به وي ايجاد كرده است .



بوش با صراحت اعتراف كرد: ”من از گفتارهايم درس آموختم كه ديگر آگاهانه تر قدم بردارم “ و در ادامه گفت ” بزرگترين اشتباه ارتش امريكا سوء رفتار با زندانيان ابوغريب بود كه عكسهاي انتشار يافته از آن نشانگر شرايط تاسف انگيز آنان بود و تاوان سنگيني هم براي ما داشت “

بوش در حالي اين سخنان را اظهار مي كرد كه لحن صدايش حاكي از نوعي عذرخواهي و تاسف بود، اما بلر در تاييد سخنان بوش عكس العمل مشابهي داشت و اظهار ندامت و تاسفش بيشتر از محروم كردن اعضاي رژيم بعثي سابق عراق از زندگي و موقعيت اجتماعي و سياسي گذشته آنان بود.

اين روزنامه كه كنفرانس خبري بلر و بوش را نشانگر اقرار و اعتراف توام با پشيماني و شرمساري آنان تعبير كرده است، در ادامه مي افزايد كه بوش به وجود احساس ترس و وحشت و اضطراب در ميان مردم آمريكا از خبرهاي دايمي كشته و زخمي شدن نظاميان آمريكايي اذعان داشت .

به گزارش مهر، در تحليل اين روزنامه هر دو تحليلگر ضمن اشاره به مكان برگزاري اين كنفرانس خبري به تمثيلي اشاره مي كنند و مي گويند كه اين ديدار در محل استقرار آنان صورت گرفت، جايي كه قبلا آنها تصميم حمله به عراق و مورد تاخت و تاز قرار دادن اين كشور را اتخاذ كردند، تصميمي كه امروزه براي هر دوي آنها مايه دردسر و گرفتاري شده است .

بلر در ادامه سخنان خود خاطر نشان كرد كه اميدوار است المالكي نخست وزير عراق به صورت تدريجي كنترل امنيتي اين كشور را با نيروهاي عراقي در دست بگيرد و در صورت به وجود آمدن اين رخداد آنگاه مي تواند به زمان خروج نيروها اشاره كند، اما بوش در اظهار نظر شتابزده اش، فرارسيدن زمان خروج نيروها را به اظهارنظر فرماندهان آمريكايي مستقر در اين كشورموكول كرد و افزود كه تعدادي از سربازان امريكايي از كويت جهت برقراري نظم و امنيت به عراق اعزام شده اند .

اين روزنامه در ادامه گزارش تحليلي خود به اين نكته اشاره مي كند كه بوش از پرسش يك خبرنگاردرباره تمايل ايران به گفتگو و ناديده گرفتن امريكا از اين مقدمه به خشم آمد و با عصبانيت آشكار پاسخ داد كه ايران از ميز مذاكره با سه كشور اروپايي كناره گيري كرده است و دوباره اصرار داشت كه نامه احمدي نژاد اشاره اي به عدم ادامه برنامه اتمي براي رسيدن به تسليحات هسته اي نداشته است .

اين درحالي است كه اكثر افراد كارشناس در وزارت امور خارجه آمريكا و مشاوران امور بين المللي گفته اند كه بوش فرصت گشايش دپلماتيك را با عدم پاسخگويي خود به نامه رئيس جمهور ايران از دست مي دهد و معتقدند كه هنوز فرصت پاسخگويي وجود دارد

به گزارش مهر، در پايان اين تحليل هر دو خبرنگار اظهار داشته اند كه كنفرانش بوش وبلر نشانگر آن بود كه طرفين امروزه دريافته اند كه قضاوتهايشان درباره عراق ميراث مقبولي ازآنان به جاي نگذاشت.



همچنين اين روزنامه خبر داده است كه نشريه اكونوميست با چاپ عكسي از بلر و بوش بر روي جلد نشريه عنوان ” محور بي پايه و اساس“ را چاپ كرده است.

ديدار بوش و بلر درحالي پايان يافت كه معترضين در بيرون از جلسه فرياد مي زدند كه اكنون زمان خروج سربازان و بازگشت آنان به خانه است .