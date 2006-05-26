نقش ايران در تغيير ساختار كنفدراسيون بسكتبال غرب آسيا

غرب آسيا قوي ترين منطقه و همچنين جزو با پتانسيل ترين هاي آسيا در بسكتبال است كه سرمايه گذاري كشورهاي منطقه از همه مناطق بيشتر بوده و گامهاي سريعي را در حرفه اي شدن برداشته اند و همين مسئله باعث شده كشوريا كشورهايي كه قبل از ديگران به سرمايه گذاري پرداخته و صاحب عناوين زيادي هستند، خود را صاحب حق دانسته و با شيوه هاي مختلف سعي در اعمال نفوذ و حفظ عناوين داشته باشند وهر كجا كه حريفي تازه از راه رسيده را سرسخت و آماده ببينند .

چنانچه به لحاظ فني مقابل آن احساس ضعف كنند، ازنفوذ خود بهره برده و در صدد از ميدان بدر كردن حريف برآيند. از جمله اين كشورها، لبنان است كه بدليل پيشقدم شدن در سرمايه گذاري هاي خوب و به تبع آن رونق بخشيدن و اعتبار دادن به بسكتبال منطقه ، خود را صاحب حق دانسته و بيشتر از هر كشوري ، در تصميم گيريهاي بسكتبال غرب آسيا دخالت كرده و كفه ترازو را به نفع خود سنگين كرده اند تا جاييكه به مافياي بسكتبال منطقه معروف شده اند.

در اين ميان ، مقامها و مسئولين و متوليان بسكتبال منطقه هم كه به جهت فني خود را قابل مقايسه با لبنان نمي دانند درازاي داشتن كرسي ها، ترجيح داده اند تا درشرايطي ، حافظ منافع بسكتبال لبنان باشند ، اما از آنجا كه چند سالي است بسكتبال ايران در منطقه جان گرفته و صاحب قدرت شده است و البته علاوه بر قدرت فني يافتن، كادراجرايي بسكتبال ايران هم حرف هاي زيادي براي گفتن دارند و در تصميم گيريها خود را دخيل مي دانند، احساس خطري جدي به دست اندركاران بسكتبال لبنان دست داده كه نفوذ خود را كمرنگ تر احساس كنند.

با تمام اين تفاصيل انتخابات كنفدراسيون بسكتبال غرب آسيا از راه رسيد تا متوليان بسكتبال منطقه، شيوه تازه اي را براي تثبيت قدرت بسكتبال غرب آسيا اما با متدي سالم و صحيح ، برگزينند. روشي كه حافظ منافع بسكتبال همه كشورها البته در چارچوب رقابتي سالم باشد .

" مودار مجذوب" اردني رئيس و " هاكوپ خاجيريان " لبناني دبيراين كنفدراسيون بوده اند. مودارمجذوي كه براي ادامه رياست دراين كنفدراسيون درمقابل برخي اعمال نفوذها، كوتاه آمد و هاكوپ خاجيرياني كه علي رغم همه قابليت هاي اجرايي ، يك لبناني است و درشرايط مساوي براي كشورها، منافع لبناني ها را تاكنون ترجيح داده است.

بنابراين لازم است تا ساختاركنفدراسيون بسكتبال غرب آسيا تغيير كرده و در اين ميان لازم تر بوده تا متوليان بسكتبال ايران تا قبل از اين انتخابات رايزني هاي لازم را براي اين تغيير دردستور كار قرارداده باشند . همان كاري كه قطعا ساير كشورهاي صاحب منافع به آن توجهي ويژه داشته اند.

انتخابات كنفدراسيون بسكتبال غرب آسيا دراين برهه براي همه كشورهاي منطقه تعيين كننده است و البته براي بسكتبال ايران تعيين كننده تر چرا كه كشور ما روندي رو به رشد سريع را آغاز كرده اما كاملا پيداست كه ساير كشورهاي منطقه هر كدام جايگاهي را براي خود درنظر گرفته اند كه به همان راضي و قانع هستند اما بدون شك بسكتبال ايران قدرتمند ترين كشور منطقه است و به همين جهت در تيررس ترين كشور از سوي مافياي بسكتبال.

بنابراين چنانچه ساختاري منطقي و غير قابل انعطاف در بسكتبال غرب آسيا ، زمام اختيار را بدست گيرند نه تنها دست مافياي بسكتبال منطقه كوتاه مي شود بلكه هر كشور درجايگاهي كه شايستگي دارد قرار مي گيرد و رقابت ها بيشتر جان گرفته و همه براي سبقت گرفتن بر ديگري تلاشي مضاعف مي كنند و بسكتبال آنچنان پويا مي شود كه ديگر هيچ كشوري به جايگاهي كه براي خود ساخته است، قانع نشده و درصدد گوي سبقت ربودن بر مي آيد و همين رقابت سالم، ارتقا سريعتر بسكتبال منطقه را باعث مي شود.