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۵ خرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۵۹

رئيس دوره اي اتحاديه اروپا :

راهكارسياسي تنها شيوه حل پرونده هسته اي ايران است

صدراعظم اتريش كه كشورش رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد در نشست روسيه تنها راه حل موضوع هسته اي ايران را شيوه هاي سياسي و ديپلماتيك قلمداد كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تاگس اشپيگل،"ولفگانگ شوسل" صدراعظم اتريش در پايان نشست مشترك اتحاديه اروپا و روسيه همچنين تصريح كرد : اتحاديه اروپا همچنان نگراني هايي را از فعاليتهاي هسته اي ايران حس مي كند .

وي در ادامه افزود : اين در حالي است كه اتحاديه اروپا در سايه همكاري با روسيه سعي در حل موضوع هسته اي ايران به بهترين شكل ممكن دارد .

" شوسل " با بيان اين مطلب كه راهكار سياسي بهترين شيوه براي حل پرونده هسته اي ايران است، اظهار داشت : كشورهاي عضو اتحاديه اروپا براي تحقق اين امر از هيچ تلاشي فروگذار نمي كنند .

نشست سران روسيه و اتحاديه اروپا با شركت رئيس جمهوري، نخست وزير، وزير امور خارجه و جمعي از مقامهاي ارشد روسيه و سران اتحاديه اروپا روز پنجشنبه در سوچي واقع در ساحل درياي سياه برگزار شد.

اين در حالي است كه نشست 5+1 در لندن چهارشنبه 3 خرداد نيز با حضور نمايندگان كشورهاي عضو به منظور بررسي پرونده هسته اي ايران بدون نتيجه به كار خود پايان داد .
کد مطلب 331419

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