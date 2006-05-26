راهكارسياسي تنها شيوه حل پرونده هسته اي ايران است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تاگس اشپيگل،"ولفگانگ شوسل" صدراعظم اتريش در پايان نشست مشترك اتحاديه اروپا و روسيه همچنين تصريح كرد : اتحاديه اروپا همچنان نگراني هايي را از فعاليتهاي هسته اي ايران حس مي كند .

وي در ادامه افزود : اين در حالي است كه اتحاديه اروپا در سايه همكاري با روسيه سعي در حل موضوع هسته اي ايران به بهترين شكل ممكن دارد .

" شوسل " با بيان اين مطلب كه راهكار سياسي بهترين شيوه براي حل پرونده هسته اي ايران است، اظهار داشت : كشورهاي عضو اتحاديه اروپا براي تحقق اين امر از هيچ تلاشي فروگذار نمي كنند .

نشست سران روسيه و اتحاديه اروپا با شركت رئيس جمهوري، نخست وزير، وزير امور خارجه و جمعي از مقامهاي ارشد روسيه و سران اتحاديه اروپا روز پنجشنبه در سوچي واقع در ساحل درياي سياه برگزار شد.

اين در حالي است كه نشست 5+1 در لندن چهارشنبه 3 خرداد نيز با حضور نمايندگان كشورهاي عضو به منظور بررسي پرونده هسته اي ايران بدون نتيجه به كار خود پايان داد .