نقش صدا وسيما در مسائل اقوام بسيار موثر از وزارتخانه‌ ها است / ليست نامزدهاي مجمع روحانيون مبارز براي انتخابات خبرگان نهايي نشده است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، سيد عبدالواحد موسوي لاري كه در حاشيه چهارمين مجمع عمومي خانه احزاب ايران در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، با اشاره به نقش دستگاه هاي مختلف در بروز پديده ها و جلوگيري از وقوع حوادث تصريح كرد: نقش صدا و سيما در مسائل مربوط به اقوام كه اين روزها مورد بحث است، بسيار موثر و شايد از بسياري وزارتخانه‌ ها بيشتر است.

وي درباره تدابير وزارت كشور در دوره‌ وزارتش براي مقابله با بحث قوميت ‌ها ياد آور شد: واژه‌ قوميت‌ ها در مورد بخش‌ هاي كشورمان صادق نيست و معتقدم مجموعه‌ كساني كه در نقاط مختلف جغرافيايي ايران هستند، تحت عنوان يك مليت، هستند و بايد بين همه‌ آنها با توجه به پاره‌ اي از تفاوت‌ هاي زباني و يا فرهنگي با مركز نشينان تعامل ايجاد شود.

موسوي لاري ادامه داد: اين بحث را در قالب يك سمينار با صاحب‌ نظران و مراجع تصميم‌ گيرنده مطرح كرديم و چارچوب‌ هايي هم ارائه شد، اما چون كار طولاني بود، تا وقتي در اين پست بودم به نتيجه نرسيد.

"از يك سو بها دادن به مردم و توجه به وضعيت معيشتي مرز نشينان و از سوي ديگر تقويت مناطق مرزي به لحاظ فيزيكي و از طريق طرح انسداد مرزها و تقويت نيروي انتظامي و تعامل با صاحبان نفوذ در نقاط مرزي در دستور كار ما قرار داشت".

وزير سابق كشور خاطرنشان كرد: يكي از نكاتي كه در مناطق مرزي بايد مورد توجه قرار گيرد، توجه به گرايش‌ هاي محلي در انتصابات مديران محلي است؛ كساني كه قرار است در شهرهاي مرزي مديريت كنند، بايد مورد وفاق همه جريانات موجود در آن منطقه باشند و دقت در گزينش مديران مي ‌تواند در كاهش بسياري از مسايل موثر باشد.

موسوي لاري با تاكيد بر رفع زمينه ‌هاي بحران ‌ساز در مناطق مختلف كشورمان گفت: بايد فضاي اعتمادسازي و اطمينان بخشي را تقويت كرد.

وي تصريح كرد: بدون ترديد بيگانگان به دنبال تحريك هستند و در گذشته تحركاتي در اين راستا صورت گرفته و در آينده هم اين روند پي گيري خواهد شد ولي با هماهنگي همه‌ نيروها و با روش خوب و منطقي مي شود جلوي ضايعات در اين زمينه را گرفت، مهم اين است كه زمينه‌ ها را از بين ببريم.

وزير كشور دولت خاتمي همچنين درباره‌ وضعيت خانه‌ احزاب در دولت گذشته اظهار داشت: تشكيل خانه احزاب، پيشنهاد ما بود؛ چرا كه قصد داشتيم در اين خانه، كار كردن احزاب با همه اختلافات در يك تشكل را تمرين كنيم تا در آينده آن را به فعاليت در كل كشور تعميم دهيم.

به گزارش مهر، موسوي لاري كه از اعضاي ارشد مجمع روحانيون مبارز است، در ادامه اين گفت وگو درباره آخرين تحولات انتخاباتي حزب متبوعش نيز سخن گفت.

وي خاطرنشان كرد: مجمع روحانيون مبارز هنوز ليست نامزدهاي خود را براي انتخابات مجلس خبرگان رهبري نهايي نكرده است تا آن را براي افكار عمومي اعلام نمايد.

اين فعال سياسي در عين حال اشتراك حضور بعضي اشخاص از جمله هاشمي رفسنجاني را در ليست مجمع روحانيون مبارز با برخي گروه‌ ها رد نكرد و توضيح داد: هاشمي رفسنجاني نمي ‌تواند خود را از مسائل كشور جدا كند و بعيد است از اين انتخابات كنار بكشد.

موسوي لاري در خصوص خبري كه در زمينه مخالفت موسوي خوئيني ‌ها دبير مجمع روحانيون مبارز با شركت اين مجمع در انتخابات خبرگان مطرح شده، اظهار داشت: اتفاقا موسوي خوئيني‌ ها از موافقان سرسخت شركت در انتخابات است، اما همه در يك اصل اتفاق نظر داريم و آن هم اين است كه در انتخابات شركت مي ‌كنيم مگر اين كه شرايط براي حضور ما فراهم نباشد و يا دست‌ اندركاران امر، زمينه‌ مشاركت را از بين ببرند.

وي همچنين درباره‌ به وجود آمدن جريان سوم روحاني در انتخابات خبرگان رهبري گفت: تشكيل يك جريان سوم براي حضور در عرصه انتخابات مذكور را قبول ندارم؛ چرا كه حتي اگر روحانيون جوان تندرو بخواهند وارد ميدان شوند، يا به جامعه‌ مدرسين و يا به جامعه‌ روحانيت بايد تكيه ‌كنند.

اين فعال سياسي متذكر شد: شكل گيري جرياني با محوريت هاشمي رفسنجاني يا مصباح يزدي صحت ندارد.

عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز درباره‌ شرايط شركت اين مجمع براي شركت در انتخابات آتي گفت: در انتخابات شركت مي كنيم؛ به شرط اين كه فضا رقابتي باشد و از ابزار شبه قانوني براي حذف رقيب استفاده نشود.

موسوي لاري افزود: سنگر شوراي نگهبان و هيات‌ هاي نظارت بايد براي دفاع از منافع ملي باشد، نه براي دفاع از يك جريان و حزب؛ در غير اين صورت خيلي ‌ها نخواهند توانست در انتخابات شركت كنند.

وي تاكيد كرد: تفكري كه آراي مردم را به عنوان پشتوانه نظام قبول ندارد، تفكري مخرب براي نظام است و خطرات جدي در پي دارد كه متاسفانه آثاري از حضور آن را در كشور مي‌ بينيم و بايد تدبيري انديشيده شود.

خبرنگاري از موسوي لاري پرسيد كه "آيا در انتخابات كانديدا مي شود" كه وي پاسخ داد: بالاخره مجمع روحانيون كانديداهايي را خواهد داشت.