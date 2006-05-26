دشمنان انقلاب به دنبال فتنه ‌هاي جديد در ايران نباشند / بر تحركات نيروهاي مزدور و جاسوسان صهيونيست اشراف كامل داريم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، سردار سرلشگر پاسدار "سيد يحيي رحيم صفوي" كه به عنوان سخنران پيش از خطبه هاي نماز جمعه اين هفته در دانشگاه تهران سخن مي گفت، با بيان اين كه نيروهاي دشمن در منطقه آسيب پذير هستند، متذكر شد: نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي جمهوري اسلامي نسبت به تحركات خارجي دشمن اشراف كامل دارند.

وي با اشاره به مداخلات برخي قدرت هاي بزرگ براي ايجاد نا امني و تفرقه در ايران و نيز تحريك رژيم صدام براي تجاوز به كشورمان ايران در ابتداي شكل ‌گيري انقلاب اسلامي افزود: همه اين مشكلات در آن دوران با صبر و استقامت ملت ايران به شكست توطئه‌ گران انجاميد.

فرمانده كل سپاه به دشمنان انقلاب هشدار داد كه به دنبال فتنه ‌هاي جديد در ايران نباشند.

سرلشگر رحيم صفوي گفت: ايران امروز، از نظر آمادگي دفاعي و انسجام و مديريت واحد با ايران 27 سال پيش قابل مقايسه نيست و هر گونه اشتباه دشمنان و زياده ‌خواهان در منطقه را به سختي و در كوتاه ترين زمان ممكن پاسخ خواهد داد.

وي تصريح كرد: ملت بزرگ، نيروهاي مسلح و سرويس هاي اطلاعاتي - امنيتي ايران با فتنه ‌هاي آمريكا و اسراييل با قدرت برخورد مي ‌كنند و با انسجام بر تحركات نيروهاي مزدور و جاسوسان صهيونيست اشراف كامل دارند.

فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همچنين با اشاره به آمادگي و سازماندهي بيش از 10 ميليون نيروي آموزش ديده بسيجي در كنار ارتش و سپاه آماده و مجهز گفت: امروز، نيروهاي مسلح ايران يكي از قدرتمندترين نيروهاي نظامي منطقه محسوب مي شوند و سپاه و بسيج با قدرت تضمين‌ كننده استقلال و امنيت پايدار جمهوري اسلامي ايران هستند.

سرلشگر رحيم صفوي از آمريكا و رژيم صهيونيستي خواست كه از مداخله در امور داخلي ايران خودداري كنند و اضافه كرد: آمريكايي ها با نظر مشاوران صهيونيست خود به باتلاق عراق و افغانستان وارد شدند و مطمئن باشند كه وضعيت ايران با اين كشورها متفاوت است.

وي تاكيد كرد كه "دولت آمريكا، در انتخابات رياست جمهوري اين دوره هزينه اين اشتباه و حمايت از صهيونيست ها را پرداخت خواهد كرد".

فرمانده كل سپاه در همين ارتباط به عناصر تحريك ‌كننده اختلاف ها در داخل كشورمان نيز هشدار داد و گفت: هر گونه حركت اختلاف‌ آميز يك خيانت ملي محسوب مي‌ شود و سپاه و بسيج با افراد خائن به ملت با قدرت برخورد مي ‌كنند.

وي بار ديگر به فرماندهان نيروهاي نظامي انگليس مستقر در منطقه متذكر شد "ميزان آسيب پذيري نيروهايشان را فراموش نكنند و به عواقب هرگونه تلاش براي تحريك اقوام و طوايف ايراني بيانديشند".

صفوي تصريح كرد كه "همه 190هزار نيروي انگليسي مستقر در منطقه، به يك اندازه آسيب پذير هستند".

سخنران پيش از خطبه‌ هاي نماز جمعه تهران در بخش ابتدايي سخنان خود با اشاره به سالروز آزادسازي خرمشهر گفت: اين شهر با اتكاي نيروهاي مسلح ايراني به حضور و پشتيباني نيروهاي مردمي آزاد شد.

سردار سرلشگر پاسدار رحيم صفوي ادامه داد: پيروزي نيروهاي مردمي ايران در منطقه ‌اي به وسعت پنج هزار و 700 كيلومتر مربع در برابر هفت لشگر زرهي و پياده كاملا مسلح و مجهز عراقي همه معادلات سياسي - نظامي در منطقه را برهم زد.

فرمانده كل سپاه در خاتمه ياد و خاطره 200 هزار شهيد، 300 هزار جانباز و 40 هزار آزاده ايراني را كه در راه مقاومت در برابر متجاوزان صدامي و حاميانشان و پاسداري از دين، نظام مقدس جمهوري اسلامي و تماميت ارضي كشورمان از نثار جان خود در اين راه دريغ نكردند، گرامي داشت.