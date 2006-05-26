اقوام ايراني نخواهند گذاشت دشمنان فتنه آفريني كنند

به گزارش خبرنگار "مهر" از قم، آيت الله استادي در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته قم طي سخناني با اشاره به توهين اخير كاريكاتور طراحي شده در روزنامه ايران نسبت به آذربايجاني ها خاطرنشان كرد: اقوام مختلف ايراني با هوشياري خود نخواهند گذاشت دشمنان در نظام اسلامي فتنه آفريني كنند.

وي اظهار داشت: ما از مردمان آذربايجان سپاسگزاري مي كنيم كه با حضوردر صحنه و اعلام پشتيباني و نظام جمهوري اسلامي نگذاشتند گروه اندكي در اين كشور فتنه ايجاد كنند و توطئه هاي آنها را خنثي كردند.

آيت الله استادي در بخش ديگري از سخنان خود به خدمات ارزنده امام خميني (ره) به مسلمانان و ايرانيان اشاره كرد و گفت: دردوران قبل از انقلاب مردم از سرنوشت خودشان وكشورمان بي اطلاع بودند و سلطه دشمنان بر مستضعفان روز به روز بيشتر مي شد و رژيم شاهنشاهي خودش را با سرمايه هاي ملت مقتدرتر مي ساخت كه امام خميني با برپايي نهضت، بي تفاوتي موجود درجامعه را از بين برد.

وي افزود: با تحول امام خميني امروز مردمان دور افتاده ترين روستاهاي مملكت وظيفه خودشان مي دانند تا در مسائل سياسي و فرهنگي كشور دخيل باشند و در صحنه هاي مختلف از نظام جمهوري پشتيباني كنند.

استادي احيا اهل بيت و شناساندن آنها درجهان اسلام را از ديگر خدمات ارزنده امام خميني عنوان كرد و اظهارداشت: علما و مرجوع جهان اسلام براي مطرح كردن اهل بيت زحمات زيادي كشيده اند ولي تلاش هاي امام خميني در احيا و شناساندن اهل بيت به جهان واقعا بي نظير و بي سابقه بود.

وي همچنين با بيان اين جمله امام خميني كه " از همه مريدان و عزيزان خود مي خواهم از گرايش به تجملات و زرق و برق دنيا كه دون شان روحانيت و اعتبار نظام اسلامي است پرهيز كنند" خاطرنشان كرد: اميدواريم همه آحاد جامعه به اين گوشزد امام خميني توجه كنند و از گرايش به تجملات پرهيز كنند.

استادي در بخش ديگري از سخنان خود مهمترين عامل فتح خرمشهر را وجود مسائل معنوي در رزمندگان و ارتباط تنگاتنگ آنها با امام خميني دانست و اظهار داشت: خدا نكند كه نقشه ها و توطئه هاي دشمنان عملي شود و از ارتباط تنگاتنگ مردم با ولي فقيه و رهبر معظم انقلاب وهمچنين اعتقادات ديني آنها كاسته شود.

خطيب نماز جمعه قم همچنين به تشكيل دولت عراق اشاره و ابزار اميدواري كرد مردم عراق با تشكيل دولت، هرچه زودتر زمينه را فراهم كنند تا اشغالگران را از كشورشان خارج كنند.

وي همچنين به پيشرفتهاي هسته اي ايران اشاره كرد و افزود: تمام دنيا فهميدند كه ايراني ها از حق خود در دستيابي و غني سازي انرژي هسته اي دست برنمي دارد و كشورهايي كه مي خواهند زور بگويند آگاه باشند كه ملت ايران از اين حق مسلم قانوني اش دست برنمي دارد.