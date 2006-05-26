اعطاي تسهيلات بانكي به واحد هاي مسكوني بالاي 70 درصد پيشرفت فيزيكي

به گزارش خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهردر مشهد، داود غلامحسيني در گردهمايي كارشناسان مسوول اموررفاهي و تعاون ساز مانهاي آموزشي كشوربا اعلام اين خبر افزود : در كشور60 هزارواحد مسكوني نيمه تمام وجود دارد كه 20 هزار واحد آن تا پايان سال جاري به فرهنگيان تحويل داده مي شود.

غلامحسيني گفت : در خراسان رضوي سه هزار و 997 واحد مسكوني بالاي 70 درصد و 997 واحد بالاي 80 درصد پيشرفت فيزيكي دارد كه تا پايان سال تحويل فرهنگيان مي شود.

وي اظهار داشت : در كشور 540 تعاوني مسكن با 230 هزار عضو وجود دارد كه از اين تعداد 329 تعاوني فعال و 211 تعاوني نيمه فعال هستند.

غلامحسيني تهيه بانك اطلاعاتي ، اهميت دادن به فاقدين مسكن و تعيين الگوي ساخت مسكن ارزان قيمت را از اولويت هاي كاري وزارتخانه عنوان كرد.