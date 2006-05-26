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۵ خرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۰۵

مدير كل امور رفاهي و تعاون وزارت آموزش و پرورش خبرداد:

اعطاي تسهيلات بانكي به واحد هاي مسكوني بالاي 70 درصد پيشرفت فيزيكي

به آن دسته از واحد هاي مسكوني فرهنگيان كه بيش از 70 درصد پيشرفت فيزيكي دارند،تسهيلات بانكي اعطا مي شود .

 به گزارش خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهردر مشهد، داود غلامحسيني در گردهمايي كارشناسان مسوول اموررفاهي و تعاون ساز مانهاي آموزشي كشوربا اعلام اين خبر افزود : در كشور60 هزارواحد مسكوني نيمه تمام وجود دارد كه 20 هزار واحد آن تا پايان سال جاري به فرهنگيان تحويل داده مي شود.

غلامحسيني گفت : در خراسان رضوي سه هزار و 997 واحد مسكوني بالاي 70 درصد و 997 واحد بالاي 80 درصد پيشرفت فيزيكي دارد كه تا پايان سال تحويل فرهنگيان مي شود.

وي اظهار داشت : در كشور 540 تعاوني مسكن با 230 هزار عضو وجود دارد كه از اين تعداد 329 تعاوني فعال و 211 تعاوني نيمه فعال هستند.

غلامحسيني تهيه بانك اطلاعاتي ، اهميت دادن به فاقدين مسكن و تعيين الگوي ساخت مسكن ارزان قيمت را از اولويت هاي كاري وزارتخانه عنوان كرد.

 

کد مطلب 331528

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