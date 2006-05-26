پژوهشكده اقتصاد اسلامي و فيزيك شيمي در دانشگاه الزهرا ايجاد مي شود / دانشگاه الزهرا به عضويت آكادمي علوم جهان سوم در مي آيد

زهرا رهنورد - رئيس دانشگاه الزهرا

دكتر "زهرا رهنورد" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: دانشگاه الزهرا به دنبال ايجاد رشته هاي جديد ميان رشته اي در زمينه مطالعات جوانان و آموزش هاي مربوط به آنها و دكتري مطالعات زنان و خانواده است. در حال حاضر رشته مطالعات زنان و خانواده در كارشناسي ارشد راه اندازي شده و وزارت علوم در حال بررسي ايجاد دكتري اين رشته در دانشگاه الزهرا است.

وي اظهار داشت: رشته نگارگري ايراني نيز مورد موافقت شوراي دانشگاه قرار گرفته و به زودي در دانشگاه ايجاد مي شود. همچنين به دنبال راه اندازي رشته بيوتكنولوژي نيز هستيم.

رئيس دانشگاه الزهرا اضافه كرد: اين دانشگاه در مهرماه سال جاري در 6 رشته دكتري فيزيك، شيمي، روانشناسي، علوم تربيتي، تاريخ، اقتصاد و هنر دانشجو مي پذيرد.

وي در زمينه ايجاد مراكز جديد پژوهشي در دانشگاه گفت: مركز مطالعات جوانان با همكاري سازمان ملي جوانان تأسيس شده، مركز مطالعات شعر و هنر و پژوهشكده زنان نيز در دانشگاه به تازگي ايجاد شده است. پژوهشكده اقتصاد اسلامي و پژوهشگاه فيزيك شيمي نيز مراحل آخر تصويب را در وزارت علوم مي گذراند.

"رهنورد" اضافه كرد: دانشگاه الزهرا كه در حال حاضر عضو اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلام و اتحاديه دانشگاه هاي جهان است در نظر دارد به عضويت آكادمي علوم جهان سوم نيز در آيد.

وي ادامه داد: دانشگاه الزهرا در زمينه ايجاد دوره مشترك آموزشي با دانشگاه هاي خارج از كشور چندان فعال نيست اما به تازگي در دكتري رشته رياضي اقداماتي را انجام داده است و در نظر دارد همكاري مشتركي را با يكي از دانشگاه هاي انگلستان در زمينه تبادل استاد و دانشجو انجام دهد.