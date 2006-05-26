تجليل از دكتر صفارزاده در مراسم بزرگداشت روز همبستگي ايران و آفريقا

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در بخشي از اين مراسم دكتر علياكبر ولايتي در سخناني با اشاره به تاريخ پرفراز و نشيب كشورهاي آفريقايي در مبارزه با استعمار گفت : "به دليل اشتراكات فراواني كه بين كشور ما و ملل آفريقايي وجود دارد، ما روز آفريقا را روز خودمان ميدانيم ... امروز استعمار كهن با بهانههاي مختلف براي ملل آفريقايي مشكل درست ميكند. با اينكه خود آفريقاييها نميخواهند تفرقه بين آنها وجود داشته باشد، اما ديگران براي سود خودشان در پي تفرقهافكني هستند."
مشاور مقام معظم رهبري در امور بينالملل ضمن اعلام اينكه پيش از انقلاب 11 سفارت آفريقايي در ايران بوده و اين تعداد امروز به 26 سفارت رسيده، افزود: "يكي از سياستهاي استراتژيك و راهبردي ايران در امور بينالملل توسعه روابط سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي با آفريقا بوده و هست. ما در مجامع بينالملل مستظهريم به پشتيباني آفريقا و آفريقاييها هم اميدشان به ماست. همه زمينههاي لازم براي توسعه روابط ميان ما و آفريقا مهياست و تلاش ما براي ساختن آينده بهتر روابط است."
پس از سخنان دكتر ولايتي، دكتر طاهره صفارزاده به عنوان برترين بانوي دانشمند جهان اسلام پشت جايگاه رفت و با اعلام اينكه در طي چهار دهه حمايت از ملتها در برابر جكومتها براي نخستين بار است در جمع سياستمداران و سفرا حضور يافته، گفت: "از نمايندگان ملل آفريقايي ميخواهم سلام مرا به نلسون ماندلا و نويسندگان آفريقايي برسانند." وي سپس شعري از سرودههاي 20 سال پيش خود را در وصف آپارتايد از ديدگاه اسلام قرائت كرد كه مطلع آن اين بود: "صداي ناب اذان ميآيد، صداي خوب بلال، صداي آن حبشي آن سياه ..."
در ادامه مراسم بزرگداشت روز همبستگي ايران و آفريقا، وزير ارشاد در سخناني با اعلام اينكه تمام جهان به ايستادگي آفريقا آفرين ميگويند و به آن ميبالند، آمادگي جمهوري اسلامي ايران را براي همكاريهاي گستردهتر در تمامي زمينهها از جمله عرصههاي فرهنگي به اطلاع سفراي كشورهاي آفريقايي رساند.
تقدير از مقام علمي و خدمات دكتر صفارزاده براي جهان اسلام بخش پاياني مراسم بود كه با حضور برخي سفراي آفريقايي و رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات برگزار شد.
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