سازمان فني و حرفه اي كشور توسري خور و محدود شده است/ راه اندازي ايستگاه هاي صلواتي آموزش هاي كوتاه مدت در كشور

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر كردان رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي در مراسم اختتاميه اولين نشست مديران اجرايي و ستادي اين سازمان طي سخناني گفت: سازمان آموزش سنجش كشور مطلوب ما نيست بايد آن را تغييرجهت داده و به سنجش مهارت كشور تبديل كنيم.

وي اضافه كرد: بستر آموزش بايد به وسعت ايران شكل گيرد اگر چه متاسفانه اكنون سازمان فني و حرفه اي و سايردستگاه هاي اجرايي و بخش خصوصي توسري خور و محدود شده است.

به گفته كردان بايد افق را بالا ببريم و سراسرايران را مركز آموزش غير رسمي در برگيرد و سياستگذاري ما بايد به اين سمت باشد نه اين كه به اندك مراكز آموزشي خود اكتفا كرده باشيم .

رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي تاكيد كرد: سازمان آموزش فني و حرفه اي بايد نظام جامع آزمون داشته باشد تا بر طبق آن از هر كس در هر جاي ايران و منطقه آزمون بگيريم.

وي بر ايجاد ظرفيت در بخش خصوصي براي امر آموزش تاكيد كرد و گفت: بخش خصوصي رقيب ما نيست بلكه رفيق ماست. مبادا ذهني از اذهان همكاران ما اين تصور را داشته باشد كه بخش خصوصي رقيب ماست.

كردان خطاب به مديران ستادي و اجرايي سازمان گفت: از شما توقع دارم اين سازمان به سازمان مرجع در منطقه تبديل كنيد چرا كه اگر قرار باشد چشم انداز 20 ساله نظام را فقط با نگاه ايران داشته باشيم ، هيچ تحركي در كشور ما رخ نخواهد داد.

وي تصريح كرد: سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور بايد مرجع استاندارد آموزش غير رسمي در سطح منطقه باشد و سطح استاندارد سازي ، كتب درسي ، نظام آزمون ، رضايت مشتري بايد در حدي باشد كه كشورهاي منطقه به ما اعتماد كرده و از ما تكنولوژي آموزشي طلب كنند.

كردان اضافه كرد: بايد سازمان آموزش فني و حرفه اي به مركز فروش تكنولوژي آموزشي دركشورهاي منطقه تبديل شودبه شرطي كه حد خود را از كلاس موجود يك رتبه بالا ببريم.

وي تاكيد كرد: بايد توان آموزشي سازمان از سطح تكنسين به سطح دكتري تبديل شود چرا كه اشتغال جامعه ، اشتغال دكتري است.

رئيس سازمان آموزش فني وحرفه اي ، آموزش سه ميليون نفر در مراكز آموزشي فني و حرفه اي را كافي ندانست و از مديران اجرايي خواست در استانهاي تحت مديريت خود پروژه هاي ماندگاري را طراحي كنند.

كردان برتحقق تعهد آموزشي سه ميليون كار آموز در سال 85 تاكيد كرد و گفت: براي انجام اين هدف حتي بايد كارگاه ها سه شيفته آموزش دهند.

رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از مديران اجرايي مناطق 32 گانه خواست تمامي پروژه هايي كه 20 درصد رشد عمراني دارند، تا پايان سال جاري به بهره برداري برسانند.

رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي در پايان از مديران اجرايي مناطق 32 گانه خواست با استقرار ايستگاه هاي صلواتي در ششم مرداد ماه( روز ملي ترويج آموزش هاي فني وحرفه اي ) آموزش هاي كوتاه مدت 4 الي 5 ساعته مهارتي به مردم سراسر كشور ارائه دهند تا مهارت بيش از اين درغربت نباشد.