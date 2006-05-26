واكنشها به ترور مسئول جنبش جهاد اسلامي فلسطين در لبنان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه از غزه، معاون دبير كل جنبش جهاد اسلامي فلسطين رژيم صهيونيستي را مسئول كامل انفجار خودروي حامل محمود المجذوب و برادرش در شهر صيدا معرفي كرد.

"زياد النخاله" معاون دبير كل جنبش جهاد اسلامي فلسطين با صدور بيانيه اي اعلام كرد: دشمن صهيونيستي مسئول كامل مرگ مسئول سياسي جنبش جهاد اسلامي فلسطين در لبنان است .

وي افزود: دشمن صهيونسيتي تنها زيان برنده كشاندن جنگ به خارج از مرزهاي فلسطين است وجنبش جهاد اسلامي فلسطين يد طولايي دارد و مي تواند دشمن صهيونسيتي وموسساتش را درهرجايي كه باشد هدف قرار دهد .

النخاله تصريح كرد :جنبش جهاد اسلامي فلسطين معتقد است كه مبارزه اساسا درداخل سرزمين هاي اشغالي است اما اگر دشمن صهيونيستي تلاش كند به رهبران اين جنبش در خارج حمله كند اين جنگ علني خواهد بود.

ابوعماد الرفاعي نماينده جنبش جهاد اسلامي فلسطين درلبنان هم رژيم صهيونيستي را مسئول انفجارخودروهاي حامل مجذوب معرفي كرد.

يك منبع پزشكي لبنان امروز اعلام كرد:محمود المجذوب مسئول سياسي جنبش جهاد اسلامي به همراه برادرش بر اثر جراحات عميق ناشي از انفجار بمب كارگذاشته شده در خودروي حامل وي درشهر ساحلي صيدا درگذشت.

وي افزود : رژيم صهيونيستي تلاش مي كند تا با اين گونه ترورها به گفتگوهاي ملي فلسطين ضربه بزند.

درهمين حال جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) دربيانيه اي رژيم صهيونيستي و مزدورانش را مسئول اين جنايت معرفي كرد.

حماس ابرازعقيده كرد كه اين ترور يك نوع حمله اي خطرناك براي گسترش دامنه درگيريها به خارج ،جهت منحرف كردن افكار عمومي ازجناياتي است كه صهيونيستها عليه ملت فلسطين مرتكب مي شوند.

درهمين حال فوزي صلوخ وزير خارجه لبنان با محكوم كردن ترورمسئول سياسي جنبش جهاد اسلامي فلسطين درلبنان بدون متهم كردن گروهي دربيانيه اي مطبوعاتي اعلام كرد : اين گونه اقدامات به سود مسئله فلسطين و ثبات و امنيت در لبنان نيست .

جنبش امل به رياست نبيه بري رئيس مجلس لبنان هم اعلام كرد: نشانه ها وعلامت هاي آشكاردست داشتن اسرائيل دراين انفجار قابل مشاهده است.

اين جنبش در بيانيه اي اعلام كرد: جنايت ترور مسئول جنبش جهاد اسلامي فلسطين در صيدا ثابت كرد كه لبنان همچنان در تيررس حملات اسرائيلي ها قرار دارد .

متعاقب آن تجمع علماي مسلمين (اهل تسنن ) لبنان هم تاكيد كرد: عمليات ترورامروزدرشهرصيدا نشان داد كه سازمان جاسوسي رژيم صهيونيستي(موساد) همچنان در خاك لبنان فعال است.