سوريه به عراق نيرو اعزام نمي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، عبدالحليم خدام معاون رئيس جمهور سوريه امروز شنبه در ديدار با يك هيئت عراقي در دمشق تاكيد كرد: دليلي براي مشاركت نظامي كشورهاي عربي در عراق وجود ندارد. اين در حالي است كه بر خلاف خواست آمريكا در مورد مشاركت نظامي ديگر كشورها در عراق ، عمرو موسي دبيركل اتحاديه عرب نيز برموضع سوريه پافشاري كرده بود. معاون رئيس جمهور سوريه اضافه كرد: ما از ملت عراق در تمامي زمينه ها در محافل عربي و بين المللي حمايت كرده ومعتقديم رنج هايي ملت عراق ، رنج تمامي ملتها و كشورهاي عربي است. وي افزود: همه كشورهاي عربي وظيفه دارند كه ملت عراق را براي دستيابي به حاكميت ملي و بازيابي جايگاه خود از در سطح عربي و بين المللي حمايت كنند.هيئت نمايندگي عراقي متشكل از 70 نفر از احزاب عراق روز گذشته براي بحث و تبادل نظر با مقامات مختلف سوريه وارد دمشق شد .

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