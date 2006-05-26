بررسي موضوع هسته اي ايران در ديدار وزيران دفاع روسيه و آلمان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سرگئي ايوانف و فرانزيوزف وزيران دفاع روسيه و آلمان امروز در سنت پطرزبورگ در شمال غرب روسيه با هم ديدار و گفتگو كردند كه موضوع هسته اي ايران نيز در اين ديدار مورد بررسي و تبادل نظر طرفين قرار گرفت.



وزير دفاع آلمان پس از ديدار با همتاي روسي خود اظهار داشت:" اين مهم است كه سه كشور اروپايي(آلمان، فرانسه و انگليس) و ايالات متحده، روسيه و چين همانند گذشته با هم همكاري كنند تا ايران به سلاح هسته اي دست پيدا نكند."



وزير دفاع آلمان در حالي چنين ادعايي را مطرح كرد كه ايران بارها تاكيد كرده است كه برنامه هسته اي آن كاملا صلح آميز و تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي با هدف استفاده از انرژي براي پيشرفت وتوسعه اين كشور دنبال مي شود و ادعاهاي غرب مبني بر تلاش تهران براي دستيابي به سلاح هسته اي كاملا بي پايه و اساس است.



وزير دفاع آلمان تاكيد كرد كه استفاده از انرژي هسته اي در زمينه غير نظامي يك مسئله عادي است، اما به منظور امنيت جهاني نبايد زمينه گسترش سلاح هسته اي فراهم شود.



سرگئي ايوانف هم اظهار داشت:" شايعات مربوط به كمك روسيه به ايران در برخي برنامه هاي ممنوعه صرفا جنبه تبليغاتي دارد."



وي خاطر نشان كرد كه ما به دقت به تمام تعهدات خود پايبنديم.



ايوانف در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا تحريمهاي احتمالي بين المللي بر ضد ايران (به سبب پافشاري بر حق مسلم خود در ادامه فعاليتهاي صلح آميز هسته اي) تاثيري بر همكاري روسيه و ايران خواهد گذاشت، تاكيد كرد:" تجربه جهاني ثابت كرده است كه مجازاتها كارايي ندارد."



ايوانف همچنين پيشنهاد انجام غني سازي ايران در خاك روسيه را يادآوري كرد.