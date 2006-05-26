  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ خرداد ۱۳۸۵، ۱۹:۱۰

رقابتهاي فوتسال قهرماني آسيا - ازبكستان

داوري مشكوك بود / حركت دروازه بان ما حداقل يك كارت زرد داشت

داوري مشكوك بود / حركت دروازه بان ما حداقل يك كارت زرد داشت

جورانديرو دوراتا پس از شكست سنگين 5 بر يك مقابل ژاپن درديدار نيمه نهايي رقابتهاي فوتسال آسيا گفت: به نظر من داوري اين مسابقه مشكوك بود.

به گزارش خبرنگاراعزامي " مهر" جورانديرو دوراتا سرمربي تيم فوتسال كشورمان دركنفرانس خبري پس ازديداربا ژاپن با بيان مطلب فوق افزود: من حتي بعد ازبرد مقابل تايلند نيزنسبت به برخي ناداوري ها معترض بودم و دراين بازي هم نسبت به قضاوت اين مسابقه مشكوك هستم.

جورانديرو افزود: بنظرمن درصحنه اي كه نظري با دست به توپ ضربه زد، او درشرايط قانوني اقدام به اينكاركرد وحتي در صورتي كه او با دست به توپ ضربه زده باشد، داورمي توانست بازيكن ما را با يك كارت زرد جريمه كند، ولي داور دوم كه بنظر مترصد چنين فرصتي بود. درعين ناباوري كارت قرمز را به دروازه بان ما نشان داد و اين حادثه تاثيرمنفي در روحيه بازيكنان ما داشت.

سرمربي تيم فوتسال كشورمان تصريح كرد: البته مي پذيرم كه تيم ما دراين ديدار به هيچ عنوان بازي خوبي را ارائه نكرد، ولي بدشانسي هم مانع ازاين شد كه توپهاي ما درون دروازه ژاپن قرارنگيرد.

وي افزود: ژاپن دراين مسابقه با تكيه بر دفاع يكپارچه خود به پيروزي رسيد، هرچند دركل مسابقه بيشتر دقايق توپ دراختيار بازيكنان ما بود ومي توانستيم جريان بازي را به نحوي كه مي خواهيم پيش ببريم، ولي تعدادي ازبازيكنان ما دراين ديدار دور از اندازه واقعي خود ظاهرشدند. 

کد مطلب 331643

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها