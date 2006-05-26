داوري مشكوك بود / حركت دروازه بان ما حداقل يك كارت زرد داشت

به گزارش خبرنگاراعزامي " مهر" جورانديرو دوراتا سرمربي تيم فوتسال كشورمان دركنفرانس خبري پس ازديداربا ژاپن با بيان مطلب فوق افزود: من حتي بعد ازبرد مقابل تايلند نيزنسبت به برخي ناداوري ها معترض بودم و دراين بازي هم نسبت به قضاوت اين مسابقه مشكوك هستم.

جورانديرو افزود: بنظرمن درصحنه اي كه نظري با دست به توپ ضربه زد، او درشرايط قانوني اقدام به اينكاركرد وحتي در صورتي كه او با دست به توپ ضربه زده باشد، داورمي توانست بازيكن ما را با يك كارت زرد جريمه كند، ولي داور دوم كه بنظر مترصد چنين فرصتي بود. درعين ناباوري كارت قرمز را به دروازه بان ما نشان داد و اين حادثه تاثيرمنفي در روحيه بازيكنان ما داشت.

سرمربي تيم فوتسال كشورمان تصريح كرد: البته مي پذيرم كه تيم ما دراين ديدار به هيچ عنوان بازي خوبي را ارائه نكرد، ولي بدشانسي هم مانع ازاين شد كه توپهاي ما درون دروازه ژاپن قرارنگيرد.

وي افزود: ژاپن دراين مسابقه با تكيه بر دفاع يكپارچه خود به پيروزي رسيد، هرچند دركل مسابقه بيشتر دقايق توپ دراختيار بازيكنان ما بود ومي توانستيم جريان بازي را به نحوي كه مي خواهيم پيش ببريم، ولي تعدادي ازبازيكنان ما دراين ديدار دور از اندازه واقعي خود ظاهرشدند.