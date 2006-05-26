اين برد نتيجه دفاع خوب تيمي ما بود / بازيكنان كليدي ايران را مهار كرديم

ساپو سرمربي برزيلي تيم فوتسال ژاپن پس از پيروزي مقابل ايران وصعود به ديدارنهايي هشتمين دوره رقابتهاي فوتسال قهرماني آسيا دركنفرانس خبري با بيان اين مطلب افزود: ما از ابتداي اين بازي با تمركزخوبي بازي كرديم وتوانستيم با يك كار تيمي منسجم وگرفتن فضاهاي خالي زمين، مهره هاي تكنيكي ايران را مهاركنيم و درطول بازي نيز ازموقعيتهايي كه بدست آورديم به بهترين شكل بهره بگيريم.

ساپو افزود: ما روي سيستمهاي بازي ايران كاملا شناخت داشتيم و درجريان بازي هر زمان ايران دست به تغييرسيستم زد، متناسب با آن تغيير وضعيت داديم وخوشبختانه بازيكنان نيز تا پايان با انسجام وتمركزخوبي بازي كردند و زدن 5 گل به قهرمان بلامنازع آسيا نشانگربازي هدفمند وبا برنامه تيم ژاپن بود.

سرمربي برزيلي تيم ژاپن درباره ارزيابي خود ازتيم ايران گفت: بنظرمن ايران بازي خوبي انجام داد وموقعيتهاي خوبي براي گلزني داشت، ولي شانس نيز با ما يار بود و دفاع منسجم بازيكنان من و بويژه درخشش دروازه بان دراين بازي فرصتهاي خوبي را ازبازيكنان ايران گرفت.

وي با ابرازخوشحالي ازصعود به ديدارنهايي هشتمين دوره رقابتهاي فوتسال قهرماني آسيا گفت: شكست ايران و رسيدن به ديدار فينال بسيارلذت بخش است و اميدوارم بتوانيم در ديدارفينال هم با يك بازي خوب ازسد تيم ازبكستان عبوركنيم، هرچند حريف تيم قدرتمندي است و بازي مقابل اين تيم وتماشاگران آن قطعا آسان نخواهد بود.