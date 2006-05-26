ايران براي مقام سومي آسيا به مصاف قرقيزستان مي رود / ژاپن - ازبكستان در ديدارفينال

به گزارش خبرنگاراعزامي" مهر" به تاشكند، تيم ملي فوتسال كشورمان پس ازشكست درديدارمرحله نيمه نهايي مقابل ژاپن، ازساعت 16 فردا به وقت محلي (30/17 به وقت تهران) ديدار رده بندي اين دوره ازمسابقات براي كسب عنوان سومي به مصاف تيم فوتسال قرقيزستان خواهد رفت.

تيم قرقيزستان پيش ازاين و درمرحله نيمه نهايي با نتيجه 4 بر 2 مغلوب ازبكستان شد و ازصعود به ديدارفينال بازماند. درديدار فينال هشتمين دوره رقابتهاي فوتسال قهرماني آسيا نيز ازساعت 18به وقت محلي (30/19به وقت تهران ) تيمهاي ژاپن و ازبكستان ميزبان مسابقات به مصاف هم خواهند رفت.