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۵ خرداد ۱۳۸۵، ۲۰:۲۹

رقابتهاي فوتسال قهرماني آسيا - ازبكستان

ايران براي مقام سومي آسيا به مصاف قرقيزستان مي رود / ژاپن - ازبكستان در ديدارفينال

ايران براي مقام سومي آسيا به مصاف قرقيزستان مي رود / ژاپن - ازبكستان در ديدارفينال

ديدارهاي رده بندي و فينال هشتمين دوره رقابتهاي فوتسال قهرماني آسيا بعدازظهر فردا درشهر تاشكند ازبكستان برگزارمي شود.

به گزارش خبرنگاراعزامي" مهر" به تاشكند، تيم ملي فوتسال كشورمان پس ازشكست درديدارمرحله نيمه نهايي مقابل ژاپن، ازساعت 16 فردا به وقت محلي (30/17 به وقت تهران) ديدار رده بندي اين دوره ازمسابقات براي كسب عنوان سومي به مصاف تيم فوتسال قرقيزستان خواهد رفت.

تيم قرقيزستان پيش ازاين و درمرحله نيمه نهايي با نتيجه 4 بر 2 مغلوب ازبكستان شد و ازصعود به ديدارفينال بازماند. درديدار فينال هشتمين دوره رقابتهاي فوتسال قهرماني آسيا نيز ازساعت 18به وقت محلي (30/19به وقت تهران ) تيمهاي ژاپن و ازبكستان ميزبان مسابقات به مصاف هم خواهند رفت.

کد مطلب 331656

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